Альтернативная версия

В начале июня в Москве в рамках Beat Film Festival состоялась премьера фильма Мэтта Тирнаура «Студия 54» о легендарном клубе Яна Шрагера и Стива Рубелла, который открылся в Нью-Йорке в 1977 году. За несколько лет своего существования «Студия 54» радикально повлияла на то, как знаменитости, миллионеры, банковские клерки и художники стали воспринимать клубную индустрию развлечений. Уже позднее, в 1980-х, друзья и бизнес-партнеры открыли в Ист-Виллидже, который был центром богемной жизни в Нью-Йорке того времени, знаменитый танцевальный клуб Palladium. Он стал первым проектом, где существенное место было уделено произведениям уличных художников: к примеру, стену за баром расписал Жан-Мишель Баския, а огромное панно перед танцполом — Кит Харинг. Сегодня их работы продаются за миллионы долларов.

Американский отельер Ян Шрагер Фото: Chad Batka

Свой первый отель — Morgans — Шрагер и Рубелл открыли в 1984 году, впервые представив инновационную концепцию так называемых бутиковых отелей, лобби которых были превращены в место для активной социализации не только гостей, но и всех желающих приобщиться к модной тусовке. После продажи Morgans Group в 2005 году Ян основал Ian Shrager Company. Главной сферой его деятельности стали строительство и переделка существующих отелей, а также жилых домов с люксовыми апартаментами. Первым проектом новой компании был перезапуск легендарного нью-йоркского Gramercy Park Hotel, для работы над которым Шрагер пригласил художника и режиссера Джулиана Шнабеля. Сейчас бизнесмен признает, что Шнабелю замечательно удалось спроектировать публичные зоны здания, а вот комнаты получились чересчур «художественными» для постояльцев.

В отеле The Times Square Edition Фото: Nikolas Koenig

Новый заметный проект Ian Shrager Company — отели Edition в разных странах мира. В них Шрагер отвечает за концепцию, с ним даже утверждается каждый элемент дизайна, от полотенец до цветов, которые будут поставлены в вазы, серьезную проверку проходят и все службы — работники на ресепшен, в ресторанах, консьержи. Вся техническая сторона, касающаяся ежедневного управления, лежит на Marriott International. В середине марта в Нью-Йорке состоялось открытие нового отеля The Times Square Edition. На церемонии можно было увидеть всех влиятельных людей города, а также услышать выступавших по этому случаю Найла Роджерса и Дайану Росс. «Мне всегда нравилось разнообразие, сочетание "высокого" и "низкого", и я не вижу никаких проблем в том, что мой новый отель находится прямо на Таймс-сквер,— отмечает Ян Шрагер.— У меня как-то уже был отель на 46-й улице, где Рэнди Гербер встретил Синди Кроуфорд, знаменитая "Студия 54" также находилась в этом районе, как и открытый мной Hudson Hotel. По большому счету не так важно, где открывать новое место,— вспомните, что собой представляли Сохо, Трайбека, Ист-Виллидж и Уильямсбург. Важно только то, какой продукт в итоге будет предложен клиентам».

В качестве нового продукта здесь выступает переосмысленное понимание роскоши, воплощенное в 452 номерах The Times Square Edition. Вроде бы невозможно представить, чтобы внутри такого монстра сохранилось ощущение бутик-отеля. Но у Яна и архитекторов здания получилось сделать так, что каждый постоялец не чувствует циклопических размеров гостиницы, а будто живет в собственных апартаментах и видит соседей чрезвычайно редко. Секрет этого прост — на каждый этаж приходится совсем немного комнат, что создает нужный камерный эффект. Особое внимание уделено, конечно же, еде — за нее отвечает звездный мишленовский шеф Джон Фрейзер.

В клубе Paradise Фото: Nickolas Koenig

Здесь открыт и свой клуб — Paradise, стены которого расписаны современными интерпретациями картин Босха. «Если посмотреть на архивные фото клуба Palladium и сравнить их с Paradise Club, то на первый взгляд может показаться, что у них много общего,— размышляет Ян Шрагер.— Возможно, это увлечение технологиями — для 1980-х Palladium был чрезвычайно прогрессивным танцевальным клубом. Но Paradise совсем не такой: он больше, звуковая система лучше, и его главная задача не в том, чтобы заставлять людей танцевать. Здесь прежде всего будут показывать шоу, за них отвечает коллектив знаменитого бруклинского театра The House of Yes».

В отеле The Times Square Edition Фото: Nikolas Koenig

По мнению Шрагера, сейчас все больше людей имеет доступ к капиталу и понятие роскоши стремительно эволюционирует. Теперь это в первую очередь самоощущение. Влияет на эти чувства и современное искусство, которое Ян каждый раз интегрирует в интерьеры своих проектов. «Для меня произведения искусства чрезвычайно важны. К примеру, только по отелям сети Morgans у нас было размещено около 150 оригинальных фотографий Роберта Мэпплторпа,— рассказывает отельер.— Мне нравится идея демонстрировать искусство в общественных зонах и убирать с него излишнюю претенциозность, важно делать его доступным для людей. При входе в The Times Square Edition можно увидеть большую зеленую сферу, вдохновленную работами Аниша Капура, которые я очень люблю,— несколько есть у меня дома». Постояльцы отеля The Times Square Edition также имеют возможность увидеть работы так называемых ультрасовременных художников: их видеопроекты будут периодически транслировать на огромном экране на Таймс-сквер, размещенном на фасаде отеля, а в номерах их можно посмотреть на экране телевизора — эта опция предоставляется бесплатно совместно с Sedition, платформой, продвигающей цифровое искусство.

Лобби отеля The Times Square Edition Фото: Nikolas Koenig

Сам Шрагер коллекционирует давно. Помимо скульптур Капура ему нравятся работы Дональда Джадда, Дэна Флавина, а также всех художников его времени, которые работали со световыми инсталляциями. У него дома есть Пикассо, Баския, Ольденбург.

Вид на отель The Times Square Edition Фото: Nikolas Koenig

Но у него есть и другая, более масштабная коллекция. С 2013 года, с момента открытия Edition в Лондоне, он, как и положено профессиональному коллекционеру, планомерно и скрупулезно собирает вокруг себя настоящие шедевры — теперь это отели, к примеру, в Шанхае, Бангкоке, Абу-Даби, Барселоне и других важных туристических городах.

Александр Щуренков