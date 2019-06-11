Точки на карте

Весной этого года пользователи мобильного приложения онлайн-платформы Artsy абсолютно бесплатно получили гид с самой актуальной информацией по главным культурным местам шести городов — Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Лондона, Берлина, Парижа и Гонконга. Запустившаяся в 2012 году платформа Artsy позволяет галереям размещать информацию о текущих выставках, имеющихся в наличии работах художников. А коллекционерам — получать доступ к этой обширной базе данных, составлять свои онлайн-подборки, подписываться на интересных для них художников, чтобы не пропустить появление новых работ, и, конечно, покупать эти работы без необходимости выходить из дома или офиса, даже находясь на другом конце света. Вот уже несколько лет Artsy является оператором множества благотворительных онлайн-аукционов, а также посредником для главных аукционных домов — Phillips и Christie’s, позволяя зарегистрированным пользователям принимать участие в торгах, не вставая из-за компьютера или подключаясь прямо со своего телефона. «У Artsy есть впечатляющие количество партнеров во всем мире: галереи, аукционные дома, ярмарки, музеи. Очень удивительно, что такого функционала в виде интерактивного гида на базе нашего приложения не существовало раньше,— рассказывает основатель и генеральный директор этой мультифункциональной платформы Картер Кливленд.— Города для запуска были выбраны исходя из информации о том, где у нас больше всего галерейных партнеров»

Мобильный интерфейс гидов BMW x Artsy Фото: предоставлено BMW

Главным и единственным партнером для запуска этих современных гидов для любителей искусства выступил автомобильный концерн BMW. Это произошло не случайно: он поддерживает ведущие мировые музеи, арт-ярмарки, в том числе самые весомые из них — Art Basel и Frieze, а также работает непосредственно с художниками, учреждает гранты для создания новых мультимедийных проектов, к примеру, на стыке искусства и науки. «Нам потребовалось некоторое время, чтобы решить, с кем работать в рамках нашей стратегии по диджитализации в сфере искусства,— отмечает глава отдела культурных проектов BMW Томас Гирст.— Сотрудничество с Artsy началось в 2018 году с серии "Будущее искусства", в рамках которой были выпущены короткие видеоролики, показывающие работу таких великих художников наших дней, как Марсель Дзама, Элизабет Диллер, Кэрри Мэй Вимс».

Мобильный интерфейс гидов BMW x Artsy Фото: предоставлено BMW

В настоящий момент Artsy собирает данные о том, как ведут себя пользователи гида. «В будущем мы хотим расширить количество городов, в идеале — охватить все, где у Artsy есть галереи-партнеры. Мы планируем, что каждый человек с помощью приложения сможет сам прокладывать арт-маршруты, основываясь на своем географическом положении, вкусе или предпочтениях, истории поиска в самом приложении или на портале,— делится идеями о развитии сервиса Кливленд.— В данный момент мы все еще находимся в тестовом периоде и хотим посмотреть, какие функции будут наиболее востребованными у пользователей приложения». После тщательного анализа их поведения будет принято решение — расширять базу городов или сначала увеличивать предлагаемый функционал. Также Artsy думает о дальнейшем сотрудничестве с BMW — к примеру, о возможности интегрировать базу приложения в дорожные карты и тем самым улучшить пользовательский опыт вождения автомобиля для тех, кто любит искусство. С этими планами согласен и Томас Гирст: «Все, что мы делаем, подразумевает долгосрочные перспективы. Сейчас еще слишком рано делать какие-либо заявления, но думаем, что интеграция навигационной системы наших автомобилей с сервисом, позволяющим получать всю актуальную информацию о выставках в галереях и музеях, о проходящих в городе арт-ярмарках, станет чрезвычайно полезной для всех, кто следит за событиями культурной жизни».

Александр Щуренков