Эффект неожиданности

25 июня в Нью-Йорке образовательный отдел Christie's проведет серию мероприятий: если в прошлом году на лондонском саммите IT- и арт-профессионалы рассказывали про настоящее и будущее технологии блокчейна, то в этот раз Art + Tech Summit будет посвящен искусственному интеллекту. Рассуждать о возможном взаимодействии и взаимопроникновении двух миров — искусства и технологий — будут специалисты из Google, Массачусетского технологического института, галереи Pace, которая представляет художников, работающих в суперсовременных жанрах, New Museum, который больше семи лет поддерживает программу резиденций для художников, соединяющих искусство и науку, а также Музея Метрополитен.

Помимо лекций в рамках саммита пройдут встречи с художниками, а также открытые для широкой публики мероприятия. Так, в нью-йоркском выставочном пространстве Christie's напротив Рокфеллер-центра при поддержке Gucci впервые в городе с 26 по 28 июня будет представлена работа «Юген» (Yugen) художника и видеорежиссера Марты Файнс. Главной героиней непредсказуемого художественного повествования, за которое помимо Файнс отвечает компьютерная программа, стала Сальма Хайек.

Свой первый видеопроект Nativity, непосредственно построенный на технологии искусственного интеллекта, Марта представила в 2004 году. Получив художественное образование со специализацией в видео, она работала на коммерческих проектах — снимала рекламу и музыкальные ролики. Но в начале 2000-х пришла к выводу, что экономическая мотивация сильно ограничивает развитие этого жанра. «В видео заложена огромная свобода и возможность экспериментов,— отмечает Файнс.— Мне пришла простая мысль: нужно выйти за рамки привычного процесса, поменять правила. Решением стало не использовать линейную структуру, добавить новое измерение — искусственный интеллект и предоставить ему возможность самостоятельно изменять развитие сюжета». Для своих работ, выполненных с применением технологий искусственного интеллекта, художник использует определение «завораживающие», они для нее «мистические» и «неизведанные», потому что каждый раз выглядят по-новому. Она уверена, что с видео можно сделать намного больше. Пока существует запрограммированный нарратив: у каждого видео есть точное начало, конец, заданная длительность. Если его просмотреть еще раз, то ничего не изменится. Арт-работы Файнс другие: на первое место она ставит их способность жить своей жизнью, принимать свои решения, что и когда произойдет в художественном повествовании дальше. «Когда моя работа демонстрируется на выставке, вместо того чтобы смотреть ее от начала до конца, я предлагаю зрителю присоединиться к просмотру и закончить его в любое время — и каждый раз это будет ровно то, что он и должен был увидеть». Приходя на выставку живописи или скульптуры, каждый человек определяет сам, сколько времени будет на них смотреть, и в случае с видео Марте хотелось того же: для нее как художника абсолютно неважно, сколько отснятого материала увидит зритель. Если кто-то будет смотреть работу на протяжении очень долгого времени, то увидит некоторые повторяющиеся элементы, но результат всегда будет новым опытом для зрителя. «Когда я смотрю готовое видео, то сама не знаю, что будет происходить дальше»,— поясняет Файнс.

Работа «Юген» будет впервые представлена в Нью-Йорке во время саммита Christie’s при поддержке Gucci Фото:Martha Fiennes Работа «Юген» будет впервые представлена в Нью-Йорке во время саммита Christie’s при поддержке Gucci Фото:Martha Fiennes

Видеоработа «Юген» посвящена исследованию процессов галлюцинации, пребыванию в мечтах и медитативному восприятию реальности. Впервые она была показана в палаццо Грасси в сентябре прошлого года в рамках Венецианского кинофестиваля, затем в октябре в лондонской галерее «Серпентайн» как часть официальной программы арт-ярмарки Frieze, а параллельно с февральской версией Frieze этого года демонстрировалась в Los Angeles County Museum of Art. Сальма Хайек стала главной героиней этой работы неслучайно. «Я знала Сальму, так как делала с ней проект раньше,— рассказывает Марта Файнс.— Мне очень хотелось поработать в жанре новых медиа с профессиональным актером. Для Хайек всегда был интересен опыт обращения к другим видам искусства, поэтому когда я показала ей свое первое видео и объяснила, чем оно отличается от привычного, она поняла мою идею и тут же согласилась участвовать».

Файнс считает видеоарт чрезвычайно пластичным: она может представить демонстрацию своих работ как на огромном LED-экране, к примеру, на Таймс-сквер, так и дома — на обычном телевизоре. «Часто люди думают, что выставлять такую работу очень сложно — ничего подобного, процесс мало чем отличается от запуска DVD-проигрывателя»,— отмечает автор. Единственное, чего Марта предпочитает избегать, это шлемы виртуальной реальности, так как они ограничивают зрителя, а ее работы как раз борются с любыми — техническими и идеологическими — ограничениями.

Александр Щуренков