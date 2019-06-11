58-я Венецианская биеннале

Открытие Венецианской биеннале современного искусства, которое происходит в начале мая, помимо арт-профессионалов собирает вокруг себя множество тех, кому интересно не только искусство, но и момент светского общения. В городе становится еще больше народу, в популярные павильоны не попасть. Именно поэтому все, кто хочет в спокойной обстановке посмотреть и понять то, что сейчас происходит в современном арт-мире, приезжают в Венецию позже. Специально для них «Коммерсантъ. Арт» при поддержке O1 Properties, российской инвестиционной компании, одного из крупнейших собственников офисной недвижимости класса A в Москве, подготовил гид по 58-й Венецианской биеннале. Воспользоваться им можно вплоть до 24 ноября, последнего дня работы экспозиций этого важного международного культурного мероприятия.

Национальные павильоны

По известной традиции все национальные павильоны пытаются в той или иной степени развить основную тему биеннале, заданную куратором, и за лучшее воплощение получают главный приз — «Золотого льва». Куратор 58-й версии биеннале Ральф Ругофф выбрал псевдокитайское проклятие «Чтоб ты жил в эпоху перемен» — максимально расплывчатую тему, которую сам он интерпретировал как все, что касается жизни в современную эпоху, переполненную информацией, ложными сведениями и сфабрикованными новостями. Неудивительно, что все 90 участвующих стран (28 павильонов располагаются в садах Джардини, 25 — в Арсенале, остальные рассредоточены по городу) рассказывают разные истории, хотя основные направления все же выделить можно. Чаще всего в национальных павильонах художники говорят про геополитические и экологические проблемы, а также переосмысливают историю государства.

К чему приготовиться

Основным средством высказывания в большинстве национальных павильонов избрали видео. Так, в проектах Канады, Швейцарии, Южной Кореи, Австралии или Дании оно играет главную роль. Как и в случае с любой выставкой современного искусства, ни одно из этих видео не выглядит как блокбастер: логичным будет сначала прочитать информацию о том, что хотел сказать художник (она обычно всегда есть в павильоне), и только потом переходить к просмотру. Во многих случаях понять работу без изучения предыстории ее создания будет не так легко. К примеру, в видеоинсталляции австралийского павильона важны все знаки, которые показывают с помощью рук герои. В брошюре, которую выдают на входе, они подробно поясняются. Впрочем, это касается всего, что можно увидеть в национальных (и не только) павильонах. Так, форма скульптур художника Мартина Пурьера, представляющего в этом году США, напоминает очертания головных уборов, которые носили бойцы во время Гражданской войны в Америке, а также французские революционеры и участники антиколониального восстания на Гаити; в других его работах цвет металла соответствует цвету кожи упоминаемых в названии личностей. Без этого знания все они выглядят просто красивыми декоративными минималистическими скульптурами.

Павильон США Фото: Francesco Galli / La Biennale di Venezia

Важно не пытаться увидеть все — это все равно не удастся. Некоторое время назад пытались даже посчитать, сколько часов нужно, чтобы пересмотреть все видео, представленные на биеннале. Оказалось, такой сеанс продолжался бы круглосуточно больше месяца.

Что смотреть

Если есть полдня

Главные очереди во время профессионального превью стояли в павильоны Франции, Великобритании, а также Литвы, получившей «Золотого льва» за национальное участие. Во французском павильоне, скорее всего, не получится увидеть перформативную программу (дни, когда экспозиция дополнена перформансами, лучше уточнять заранее), но зайти туда тем не менее стоит. Художник Лор Пруво создала сложный мир, интерпретируя путешествие из Парижа в северную Францию, откуда она родом, далее до Марселя и затем в Венецию. Помимо тоннеля, прорытого между расположенными рядом павильонами Франции и Великобритании (и недвусмысленно намекающего на «Брексит»), важным элементом экспозиции стало видео — потратьте на него хотя бы 15–20 минут.

Павильон Франции Фото:Francesco Galli / La Biennale di Venezia Павильон Великобритании Фото:Francesco Galli / La Biennale di Venezia Павильон Литвы Фото:Andrea Avezzu/La Biennale di Venezia

Инсталляция из меланхоличного вида скульптур Кэти Уилкс, художницы-ирландки из Глазго, представлена в павильоне Великобритании. По пути в павильон Джардини, где разместилась часть основного проекта, не стоит пропускать павильон Бельгии, удостоенный специального упоминания жюри. Инсталляция «Собачий мир» Йоса де Грюйтера и Харальда Тиса представляет собой набор фигурок-автоматонов: те, что находятся в центре, изображают ремесленников, а по другую сторону установленных здесь решеток помещены «сумасшедшие, маргиналы и поэты». Все они являются героями бельгийского фольклора — прочитать их историю можно в выдаваемой брошюре. Большее впечатление здесь производят не механизированные манекены, а основательные решетки, разделившие павильон. Понять, где лучше оказаться, с поэтами и маргиналами или же с ремесленниками, предстоит каждому самостоятельно, а вот посмотреть удастся только с одной стороны.

Павильон Бельгии Фото: Francesco Galli / La Biennale di Venezia

Если есть целый день

К программе посещения национальных павильонов в Джардини стоит добавить Австрию и Польшу. В австрийском павильоне впервые за его историю устроена персональная выставка художника-женщины — Ренаты Бертльман. В своих работах она исследует вопросы сексуальной субъективности, анализирует образы тела и его отдельных частей. На стенах представлена документация важных для феминистского движения в искусстве перформансов и работ, сделанных Бертльман в 1970-х годах. Центральным элементом экспозиции стала инсталляция из скульптур в виде роз, из которых торчит лезвие ножа.

Павильон Австрии Фото: Francesco Galli / La Biennale di Venezia

В польском павильоне — работа «Полет», вывернутый наизнанку самолет Романа Станьчака. Она напоминает о трагических событиях почти десятилетней давности, когда в катастрофе погиб самолет президента Леха Качиньского.

Павильон Польши Фото: Francesco Galli / La Biennale di Venezia

Достойные внимания национальные павильоны находятся и в Арсенале. После осмотра основной экспозиции стоит задержаться у совсем небольшого павильона Грузии. Художник Анна К. Е. в качестве проекта возвела архитектурное сооружение, подобное фрагменту амфитеатра, которое дополнено серией видео и скульптур, похожих на стальные краны,— их форма взята из оригинального грузинского алфавита асомтаврули. Как объясняет художник, буквы фонетически складываются в английское слово deranged, «невменяемый». Оно относится к чему-то, что стало иррациональным или нестабильным — неправильный перевод или «альтернативный факт», который может разрушить обычные связи между языком, формой и восприятием.

Павильон Грузии Фото: Italo Rondinella/La Biennale di Venezia

Свой национальный проект на биеннале впервые представляет Гана — первая африканская страна, получившая независимость, и главный в своем регионе «экспортер» художников, которые регулярно появляются на важных институциональных европейских и американских выставках, в галереях, а также на аукционных торгах. Лучшей возможности составить представление об искусстве Ганы, которое по-настоящему востребовано во всем мире, в этом году не представится.

Павильон Ганы Фото: Italo Rondinella / Courtesy: La Biennale di Venezia

Если есть три дня

Чтобы увидеть проект, получивший «Золотого льва» за национальное участие в 58-й биеннале,— «Солнце и море (Марина)», показанный в литовском павильоне, о котором так много говорят (и не зря, перформанс-опера действительно того стоит), придется так подгадать даты поездки, чтобы захватить субботу. Это единственный день, когда перформанс художницы и композитора Лины Лапелите, драматурга Вайвы Грайните и театрального режиссера Ругиле Барзджюкайте повторяют (организаторы хотят добавить еще один день — среду, но пока не могут найти на это средства). Очевидно, что очередь по субботам будет стоять до ноября, поэтому закладывать на это время лучше сразу. Павильон расположен отдельно, хотя и очень удобно — в десяти минутах ходьбы от площади Сан-Марко или же основного проекта в Арсенале. Во время перформанса лучше стоять посередине — на перилах прикреплены листы с либретто, которые помогут следить за ходом действия. Оно сильно облегчит и понимание смысла проекта: здесь важны и обозначения героев, и их слова. Так, лейтмотив неизбежной экологической катастрофы вырисовывается в многоуровневом и захватывающем психологическом взаимодействии героев.

В те дни, когда оперы нет, можно самим попробовать стать участниками инсталляции и на три часа занять место на песке под искусственным солнцем — запись ведется на сайте павильона.

Основной проект

На этот раз 79 участвующих художников и арт-коллективов получили сразу две площадки, на которых показаны их работы,— таким образом Ральф Ругофф хотел показать разносторонность каждого из них, а также заставить зрителя внимательнее смотреть экспозицию. Архитектура выставочных площадей усложнена и где-то напоминает лабиринт. Сделано это намеренно. Целью куратора было изменить привычный путь по выставке, когда люди только идут по центральному проходу и смотрят по сторонам, но не подходят ближе к выставленным справа и слева работам,— и попытка, похоже, удалась.

Что смотреть

Если есть полдня

Быстро пробежать обе площадки основного проекта не получится. Сразу нужно определиться с тем, чего вы хотите больше — составить впечатление об экспозиции или же сделать красивую фотографию для инстаграма. В первом случае стоит хотя бы недолго походить по Арсеналу. Во втором — отправиться в павильон основного проекта в Джардини, где в одном из первых залов установлена огромная механическая рука, собирающая вокруг себя идеальный круг из жидкости, цветом и консистенцией похожей на кровь. Эта работа китайских художников Сунь Юаня и Пэн Юй привлекла, пожалуй, больше всего внимания (хотя во всей экспозиции основного проекта она одна из самых непримечательных).

Если есть день и больше

Большой плюс этой версии биеннале — своеобразный игровой момент, возникающий при изучении двух частей основного проекта. Два мира, разительно отличающихся друг от друга, но с работами одних и тех же художников, постепенно складываются в общую картину. При этом однозначно «апокалиптического» послевкусия не остается, несмотря на то что некоторые произведения искусства чрезвычайно острые. Поэтому на выставку можно и нужно возвращаться. За один день можно пройти два основных проекта, выбирая только самые заметные глазу работы; если времени больше — стоит читать описания работ на стенах, а затем смотреть на них (или наоборот).

Работы художников, на которые нужно обратить особое внимание

видео и скульптуры тайского художника Коракрита Арунанондчаи;

масштабная инсталляция в Арсенале и рассредоточенные по всей площади основного проекта в Джардини рисунки Эда Аткинса;

впечатляющая звуковая инсталляция Шилпы Гупты в Арсенале, посвященная репрессированным поэтам, и ее же поразительная инсталляция в Джардини, где металлическая дверь выбивает на оштукатуренной стене тотемную фигуру;

в Арсенале, посвященная репрессированным поэтам, и ее же поразительная инсталляция в Джардини, где металлическая дверь выбивает на оштукатуренной стене тотемную фигуру; видео Артура Джафы, посвященные расовым проблемам (он получил «Золотого льва» за лучшее участие в основном проекте);

посвященные расовым проблемам (он получил «Золотого льва» за лучшее участие в основном проекте); инсталляции Калила Джозефа BLKNWS, с видео, показывающими нарезку телепередач и рекламных роликов с участием только афроамериканского населения США;

BLKNWS, с видео, показывающими нарезку телепередач и рекламных роликов с участием только афроамериканского населения США; Калил Джозеф, «BLKNWS», 2019. Основной проект, Арсенал Фото: Italo Rondinella/La Biennale di Venezia работы на стыке искусства и архитектуры Лю Вэя;

видео Кристиана Марклея — коллаж из 48 фильмов с военными сценами;

— коллаж из 48 фильмов с военными сценами; Тереза Марголлес, «Muro Ciudad Juarez», 2010 год. Основной проект, Джардини Фото: Francesco Galli/La Biennale di Venezia инсталляции мексиканской художницы Терезы Марголлес;

звуковая инсталляция Томаса Сарасено, художника, традиционно работающего с темой биологии, экологии и осмысления возможного будущего человечества, которое он предлагает переселить с Земли в воздух;

художника, традиционно работающего с темой биологии, экологии и осмысления возможного будущего человечества, которое он предлагает переселить с Земли в воздух;

Инсталляция Томаса Сарасено из основного проекта биеннале Фото:Francesco Galli/La Biennale di Venezia Инсталляция Томаса Сарасено из основного проекта биеннале Фото:Francesco Galli/La Biennale di Venezia видео Хито Штейерль;

графические работы и тотальная инсталляция группы Slavs and Tatars с автоматом, продающим капустный рассол.

Slavs and Tatars, «Dillio Plaza», 2019 год. Основной проект, Арсенал Фото: Italo Rondinella/La Biennale di Venezia

Параллельная программа

В этот раз параллельно с биеннале открылось большое количество стоящих выставок. Об основных мы писали в прошлом номере «Коммерсантъ. Арт». Обежать по-быстрому тут тоже не получится, поэтому стоит расставить приоритеты с самого начала. Здесь мы дадим список самых значимых еще раз — их стоит нанести на карту и каждый раз, гуляя по городу (для двух последних, правда, придется сесть в лодку), сверяться с тем, что происходит рядом. Каждая из этих выставок достойна внимания: