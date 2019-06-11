Спешите слышать

Партнером ярмарки современного искусства Art Basel независимый швейцарский часовой бренд Audemars Piguet стал всего семь лет назад, в 2014 году он продолжил свой путь в искусстве созданием Audemars Piguet Art Commission. Эта инициатива стала формой корпоративного участия в арт-проектах совершенно нового формата. Когда несколько лет назад Audemars Piguet представлял свою арт-комиссию, у многих возникали вопросы: «Зачем столько сложностей? Не проще было бы покупать актуальные работы художников в коллекцию компании и ограничиться этим?» Не проще. И как показали стремительные перемены в современном искусстве, часовщики сделали правильные ставки на будущее. Сейчас Audemars Piguet Art Commission — один из самых интересных корпоративных проектов в международном арт-сообществе и в хорошем смысле проект очень трендовый.

Суть арт-комиссии в том, что каждый год представители Audemars Piguet выбирают нового куратора, а тот, в свою очередь,— нового художника, который за счет компании реализует свой проект. Причем речь идет не только о деньгах: Audemars Piguet помогает ресурсами и технологиями. Найти жуков-светляков для инсталляции Робина Майера или отправить художников Semiconductor в ЦЕРН (Европейская организация ядерных исследований), прямо к Большому адронному коллайдеру,— такие задачи были решены с легкостью. Бюджеты велики, а творчески дается чуть ли не полная свобода.

Яна Виндерен за работой Фото: Jana Winderen and Audemars Piguet

Художники к свободе относятся ответственно. И стремятся не только выразить себя, но и нагрузить проект серьезной проблематикой. Так, в 2017 году калифорниец Ларс Ян создал иммерсивную кинетическую инсталляцию-лабиринт Slow-Moving Luminaries. Она напоминала о проблемах Мирового океана, а увидеть ее можно было в Майами-Бич в дни Art Basel.

Проект вообще мигрировал между Европой и Америкой — его результаты представляли то в Майами, то в Базеле. Дебютный проект комиссии, Synchronicity Робина Майера, в 2015 году показали в Швейцарии, а в 2016 и 2017 годах «Реконструкцию Вселенной» китайца Сунь Сюня и уже упомянутую работу Яна — в Майами. На следующий год арт-комиссия вернулась в Швейцарию с невероятно масштабной и технологически сложной инсталляцией Halo британцев Semiconductor (художники Рут Джармен и Джо Герхард). Она заняла отдельный павильон основной экспозиции Art Basel и стала одним из самых интересных событий всей выставки. Британцев к участию пригласила куратор арт-комиссии 2018 года Моника Белло, которая является хранителем фондов и арт-директором ЦЕРН.

Эскиз Фернандо Мастранджело Фото:предоставлено Audemars Piguet Эскиз Фернандо Мастранджело Фото:предоставлено Audemars Piguet

В интервью “Ъ” Джармен и Герхард рассказывали: «Мы три месяца провели в обсуждениях с Моникой и разговорах с сотрудниками ЦЕРН. Собирали информацию, это было огромное количество данных. И только через три месяца мы сформировали свою идею для Audemars Piguet Art Commission, при этом первоначально проект задумывался куда менее масштабным. Для нас было важно сохранить правдоподобие — показать то, как происходил запуск коллайдера, как все началось с движения частиц. Но мы хотели не просто передать научный эксперимент и рассказать, сколько информации при помощи него было собрано. Нам было важно продемонстрировать и эмоциональную реакцию на него. Прежде всего нас интересует то, как научная информация отображает природу, как она ее кодифицирует». В создании сложнейшей инсталляции участвовало полсотни человек.

Фернандо Мастранджело в лаунже Audemars Piguet Фото:Fernando Mastrangelo and Audemars Piguet Художник Фернандо Мастранджело Фото:Fernando Mastrangelo and Audemars Piguet

После такого в 2019-м поразить было бы нелегко, возможно, поэтому решили сделать перерыв на год. Кто будет куратором и художником 2020 года, объявят сразу после Art Basel в Швейцарии. Пока же известно, что лаунж Audemars Piguet на открывающейся 12 июня для VIP-гостей и 13 июня — для широкой публики ярмарке оформил Фернандо Мастранджело. О начале двухлетнего сотрудничества с ним объявили еще на Art Basel в Гонконге. Также сообщается, что в этом году в лаунже марки будет представлена звуковая инсталляция Яны Виндерен. Так сложно свой лаунж Audemars Piguet оформляет впервые, раньше ограничивались необычной визуальной концепцией. Кроме того, норвежская художница, специализирующаяся на исследовании звука, устроит здесь и живой перформанс. Спешите видеть. И слышать.

Анна Минакова