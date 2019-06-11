Зеркальный ответ

Лаунж коллекционеров на Art Basel — место, где зачастую происходят самые нужные встречи, заключаются важные соглашения. Швейцарская компания La Prairie, производитель косметических средств класса люкс, начала сотрудничество с ярмаркой во всех городах ее присутствия — Базеле, Гонконге и Майами — два года назад. Это сотрудничество не номинальное: понимая формат и значимость арт-мероприятия, марка решила не только и не столько показывать свои достижения в области средств ухода за кожей, но и поддерживать современных художников.



В рамках этой важной инициативы в каждом городе, где проходит Art Basel, бренд La Prairie представляет специальную серию работ, созданную одним или несколькими художниками. Все они объединены общей темой женской красоты, а также одним из важных для марки продуктом. В этом году акцент был сделан на глаза (и, соответственно, на крем Skin Caviar Eye Lift). Каждый раз для презентации художественной серии в коллекционерском лаунже появляется павильон La Prairie. В июне 2017 года в Базеле была представлена «молекулярная» инсталляция француза Пола Кудами, в марте 2018 года в Гонконге показано видео швейцарского художника Джулиана Шаррьера, в июне того же года в Базеле состоялся своеобразный диалог цифровых работ молодого автора Манон Вертенбройк и скульптуры в виде змеи легендарного художника Ники де Сен-Фалль. А в декабре в Майами появилась деревянная инсталляция Марио Ботты. В марте этого года на Art Basel Hong Kong корейский художник Чул Хён Ан экспериментировал с зеркалами и светом, создавая уходящие в бесконечность орнаменты.

На июньской ярмарке Art Basel в Базеле, которая откроется для широкой публики 13 июня, а для избранных коллекционеров на день раньше, будет представлен художественный проект сразу трех фотохудожниц — Даниэлы Дроз, Намсы Леубы и Сенты Симонд. Все они родом из Швейцарии и окончили Лозаннский университет искусства и дизайна.

Даниэла Дроз превращает фотографии в зеркала, которые отражают взгляд зрителя. Она сталкивает его с собственными эмоциями, делает его лицо одной из частей предмета искусства. «В этом проекте,— объясняет фотограф,— я стремилась подчеркнуть идею нового подхода к фотографии, который следует принципам конструктивизма или Баухауса: показывает все с новой точки зрения, за пределами обычных законов перспективы».

Фотохудожница Даниэла Дроз за работой Фото:предоставлено La Prairie Фотохудожница Даниэла Дроз за работой Фото:предоставлено La Prairie Фотохудожница Даниэла Дроз за работой Фото:предоставлено La Prairie Фотохудожница Даниэла Дроз за работой Фото:предоставлено La Prairie Фотохудожница Даниэла Дроз за работой Фото:предоставлено La Prairie Фотохудожница Даниэла Дроз за работой Фото:предоставлено La Prairie

В своих работах Намса Леуба исследует возможность выразить время через впечатления зрителя, свидетельство его собственного опыта. Чтобы зафиксировать текущий момент, она сопоставляет передачу пережитого мгновения в памяти с абстрактным и красочным характером произведения.

Фотохудожница Намса Леуба за работой Фото:предоставлено La Prairie Фотохудожница Намса Леуба за работой Фото:предоставлено La Prairie Фотохудожница Намса Леуба за работой Фото:предоставлено La Prairie Фотохудожница Намса Леуба за работой Фото:предоставлено La Prairie

Сента Симонд для своей серии сняла серию крупных планов портретов молодых женщин. Ее героини — не профессиональные модели, а женщины из ее окружения, естественные и погруженные в реальность. «Я фотографирую женщин в разных эмоциональных состояниях. Существует понятие "мужского взгляда", который мы склонны связывать с объективизацией, и "женского", который обычно связан с самоанализом. Я надеюсь, что благодаря этим работам зрители смогут найти сходство своего особого взгляда с моим». Увидеть все эти работы на Art Basel можно будет до 16 июня.

Фотохудожница Сента Симонд за работой Фото:предоставлено La Prairie Фотохудожница Сента Симонд за работой Фото:предоставлено La Prairie Фотохудожница Сента Симонд за работой Фото:предоставлено La Prairie

Накануне открытия Art Basel президент и генеральный директор La Prairie Group Патрик Раскине поговорил с «Коммерсантъ. Арт» о роли искусства в системе корпоративных ценностей бренда.

Президент и генеральный директор La Prairie Group Патрик Раскине Фото: предоставлено La Prairie

С чего началось сотрудничество с Art Basel и что оно дает бренду?

У компании La Prairie есть логическая связь с миром искусства. К примеру, стиль оформления упаковки наших продуктов исходит от эстетики Баухауса, а цвет линии Skin Caviar — насыщенный темно-синий, тот самый, что характерен для работ франко-американского скульптора Ники де Сен-Фалль. Дизайн наших магазинов опирается на элегантность современной швейцарской архитектуры.

В 2017 году мы начали сотрудничество с главной ярмаркой современного искусства Art Basel, и оно стало выражением нашего особого отношения к арт-миру, в рамках которого La Prairie может показать новые перспективы продуктов ухода за кожей, сделать акцент на своем швейцарском происхождении. Этот подход к пониманию роскоши находит отклик у наших клиентов и повышает оценку продукции нашего бренда.

Мы присутствуем во всех трех городах проведения ярмарки, поэтому сейчас у нас есть больше возможностей реализовать проекты с художниками и институциями. Все это помогает создать эмоциональную и эстетическую связь между аудиторией марки и выразить наш подход к красоте особенным способом. Через искусство мы стараемся также просвещать нашу аудиторию — это наш небольшой вклад в стремление сделать мир лучше.

У вас есть какие-то определенные критерии при выборе художников?

Для нас каждая совместная работа с художниками — это возможность рассказать о марке и существующих линиях. При этом мы даем им карт-бланш в области интерпретации кодов бренда через призму своего художественного языка. При выборе каждого из художников для нас имеет значение, чтобы они разделяли наши ценности. В большинстве случаев мы приглашаем к сотрудничеству молодых авторов, которые стоят на пороге мировой известности, потому что считаем важным поддержку нового поколения и будущих лидеров современного искусства.

Как получить приглашение в лаунж La Prairie и кого в нем можно увидеть?

Доступ в лаунж коллекционеров, в котором располагается павильон La Prairie, могут получить только владельцы VIP-карт и специально приглашенные гости ярмарки, к примеру редакторы ведущих изданий, важные для бренда клиенты, знаменитости.

Беседовал Александр Щуренков