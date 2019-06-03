Рекордное число участников пробежали «Зелёный Марафон» Сбербанка

Фото: Сбербанк

В 60 городах России, 8 городах Казахстана и Белоруссии прошел традиционный забег «Зелёный Марафон» Сбербанка. На старт дистанций в 4,2, 10 и 42,195 км вышло более 150 тысяч человек. Вдоль трасс от Калининграда до Владивостока их поддерживало более 110 тысяч зрителей. Среди участников «Зелёного Марафона» Сбербанка были такие звезды спорта, как многократная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко, легендарный фигурист Алексей Ягудин. В Москве, где третий год подряд прошел «Зелёный Марафон Бегущие Сердца», организованный совместно с Фондом помощи детям «Обнажённые сердца», на старт вместе с 10 тысячами участников вышли звезды спорта, культуры, общественные деятели.

В Центральном Черноземье участниками «Зелёного Марафона» Сбербанка стали более 5 тысяч человек. В том числе в Воронеже – свыше 3 тысяч атлетов, что стало рекордом за восемь лет проведения мероприятия в городе. Участникам было предложено преодолеть дистанцию в 4,2 км. В Воронеже, Курске и Орле в соревновательной программе были детские забеги для юных спортсменов от 7 до 13 лет, а также забеги для роллеров.

«Зелёный Марафон» Сбербанка стал частью городских праздников, приуроченных ко Дню защиты детей. Традиционно во время «Зелёного Марафона» Сбербанка прошли различные развлекательные мероприятия, конкурсы для участников всех возрастов и социальные акции.

- «Зеленый Марафон» Сбербанка имеет свою богатую историю в Центральном Черноземье. За прошедшие восемь лет забеги «Зеленого Марафона» проводились не только в Воронеже, но и в Белгороде, Липецке, Тамбове, Орле, а теперь к этой эстафете присоединился и Курск. Участие в «Зеленом Марафоне» Сбербанка – это отличная возможность зарядиться энергией, отдохнуть, почувствовать вкус жизни. Занимаясь спортом, общаясь на свежем воздухе, мы получаем дополнительный импульс, который затем помогает в работе, - сказал Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин.

- Наша задача – показать некий позитивный опыт, который человек сможет учесть в дальнейшем. Нужно помогать создавать инфраструктуру: устраивать такие праздники, организовывать занятия в залах. Спорт для Сбербанка не безразличен, и мы стараемся, чтобы он максимально присутствовал в жизни любого человека, - отметил заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Александр Исаенко.

– Традиционно прихожу с семьей. Это уже наш восьмой «Зеленый Марафон» Сбербанка. Старший сын в очередной раз будет принимать участие в детском забеге. Соответственно после уже всей семьей побежим основную дистанцию, – отметил перед стартом заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка - управляющий Головным отделением по Воронежской области ПАО Сбербанка Денис Скребец.

- В этом замечательном месте, спортивной Мекке Воронежа – «Олимпике»,очень приятно встречать «Зеленый Марафон» Сбербанка. Это не просто забег, это большой спортивный праздник, который объединяет всех активных жителей нашего города. Хочу пожелать, чтобы олимпийские ценности – дружба, уважение и честная игра – присутствовали на этих соревнованиях. Я болею за всех вас! – напутствовала участников российская легкоатлетка, Олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер России Елена Рузина.

Победителями забега «Зеленого Марафона» Сбербанка в Воронеже стали мастера спорта Александра Афанасова – среди девушек и Алексей Попов – среди мужчин. «Серебряные» призеры – Наталья Острикова и Юрий Тамбасов. «Бронзовые» - Софья Ушакова и Даниил Степовой.

В роллерном забеге первенствовали соответственно Ольга Игнатова и Рустам Нормамедов. «Серебро» - у Анастасии Круглян и Ивана Поваляев. «Бронза» - у Ксении Дубовой и Данила Кретова.

В детских забегах в возрасте от 7 до 9 лет у мальчиков первое место завоевал Илья Внуков, второе место – у Николая Крестникова, третье – у Егора Григорьева. А у девочек первое место заняла Екатерина Ратимер, второе – Полина Дроздова, третье – Ася Бартенева.

У ребят в возрасте от 10 до 13 лет первое место занял Александр Заботин, второе – Игорь Скребец, третье – Иван Поспелов. У девушек того же возраста первой на финише была Дарья Бондарева, второй – Лиза Гараганова, третьей – Вероника Жаворонкова.

Напомним, что первый «Зелёный Марафон» Сбербанка прошел в 2012 году. За эти годы более 750 тысяч человек стали его участниками. Проект удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты, дважды признан лауреатом премии «Навстречу будущему».