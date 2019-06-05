В Воронеже для журналистов провели пресс-тур по новостройкам

Фото: Сбербанк

3 июня 2019 года cразу после информации о снижении процентной ставки по ипотеке в Головном отделении по Воронежской области ПАО Сбербанк провели пресс-тур по новостройкам с журналистами ведущих интернет-изданий Воронежа. Им показали 6 кварталов города, где можно купить квартиру с помощью ипотеки от Сбербанка.

Напомним, что с 25 мая 2019 года снижение ставок по ипотеке составило 0,6 п. п. на готовое жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, нецелевой кредит под залог недвижимости и 0,3 п. п. — на строящееся жилье и рефинансирование кредитов других банков. Максимально выгодную ставку по ипотечному кредиту можно получить при покупке готовой квартиры на портале сервиса поиска и покупки недвижимости в ипотеку от Сбербанка «ДомКлик». Базовая ставка на «Приобретение готового жилья» снижена с 11,4% до 10,8% годовых, при этом минимальная ставка с учетом дисконтов (для участников акции «Молодая семья», зарплатных проектов, при использовании сервиса электронной регистрации и по акции «Витрина») составит 9,6% годовых. Базовая ставка на приобретение строящегося жилья снижена с 10,9% до 10,6%, для участников зарплатного проекта при использовании сервиса электронной регистрации — 10,2% годовых. Минимальная ставка в рамках программы субсидирования с застройщиками составит 8,2% годовых.

- Снижение ставки по ипотеке связано с тенденциями рынка и спросом на жильё, - рассказал заместитель Председателя ЦЧБ - управляющий Головным отделением по Воронежской области ПАО Сбербанк Денис Скребец. – Жильё теперь будет ещё более доступным для наших клиентов.

Пресс-тур проходил по объектам партнеров-застройщиков Сбербанка, в ходе которого участники оценили качество квартир в новых жилых комплексах. Журналистам показали жилые комплексы строительной компании «ВЫБОР» - «Озерки» (улица Ильюшина) и «Грин-парк», жилой комплекс «Современник» (улица 9 Января), застройщик – «ДСК», жилой комплекс «Трамвай желаний» (улица Кривошеина) застройщик – группа компаний «КРАЙС», жилой квартал «Ассоль» (Московский проспект) застройщика – «Стэл-инвест», жилой комплекс «Галактика» (улица Независимости), застройщик – группа компаний «Развитие».

В большинстве жилых комплексов организованы шоу-румы, в которых клиенты могут наглядно представить, как будет расположена мебель, где будет находиться ванная комната и кухня, как впишутся в пространство квартиры телевизор, светильник, шторы. В каждом объекте жилой недвижимости есть свои преимущества, которые, несомненно, оценит покупатель, выбрав для себя самый лучший вариант с помощью ипотеки от Сбербанка.

Кстати, в 2018 году Головное отделение по Воронежской области ПАО Сбербанк укрепило свои позиции на рынке ипотечного кредитования: счастливыми обладателями квартиры с ипотекой Сбербанка тогда стали более 11 тыс. семей. Это на 40% больше, чем в 2017 году. В целом по шести областям Центрального Черноземья в 2018 году с помощью кредитов Сбербанка новоселье отпраздновали около 41 тысячи семей. Снижение процентных ставок будет способствовать росту этих показателей.