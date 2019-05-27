«С арт-музеями, кстати, не все ясно» Дмитрий Буткеивч — о рейтинге посещаемости музеев в России

Арт-обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Буткевич рассказывает, как разнятся данные о посещаемости русских галерей и выставок.

Газета The Art Newspaper Russia опубликовала серию рейтингов посещаемости музеев и выставок мира и России. Списков много, и самых разнообразных, рекомендую найти печатных номер газеты и посмотреть внимательно в тиши библиотеки или собственного кабинета. Я же хочу обратить ваше внимание на рейтинги посещаемости художественных и разных иных выставок и музеев России. С арт-музеями, кстати, не все ясно. В разных рейтингах The Art Newspaper приводятся разные данные.

Так, в общем списке самых посещаемых арт-музеев мира за 2018, озаглавленном «топ-50», как я уже говорил вам, на девятом месте Государственный Эрмитаж — 4,2 млн посетителей. На 29-м Третьяковка — 2,1 млн. И на 47-м ГМИИ — 1,3 млн.

Видимо, это мировые котировки. Внутрироссийские, которая русская версия газеты публикует уже в седьмой раз, разнятся довольно сильно. Здесь данные предоставлены АИС «Статистика» Минкульта РФ, и они таковы. Первый Эрмитаж, и в него сходило 4,3 млн человек. Второй, также питерский, Русский музей — 2 млн 192 тыс. Третья — Третьяковка — 2 млн 168 тыс. Четвертый — московский Мультимедиа Арт Музей — 1,9 млн зрителей. Только пятый, ГМИИ, 1,3 млн.

Кому хотите, тому и доверяйте. Дальше, кстати, в отечественном рейтинге двух столиц — ГИМ (последний из «миллионеров» — 1,138 млн), «Гараж», Музей Москвы, Музей Фаберже и Еврейский музей и центр толерантности. А еще в нашем списке на 15-16 местах галереи Шилова и Глазунова, а 18 — Музей русского лубка.

Среди региональных художественных институций в лидерах «Новый Иерусалим» — 373 тыс. посетителей. Далее красноярский центр «Площадь мира» — почти 300 тыс. И Феодосия, галерея Айвазовского — 289 тыс.

Рейтинг парковых комплексов и историко-архитектурных музеев выглядит совершенно по-другому, и посещаемость у них иная. У Петергофа – 5,7 млн. У Царского Села — 4 млн. Исаакий посетили 3,9 млн. Казанский Кремль — 2,9 млн. «Царицыно» в Москве — 2,8 млн.