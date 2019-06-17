Встреча

Эпоха в двух коллекциях

ГМИИ им. А.С. Пушкина и Государственный Эрмитаж открывают обменные выставки, подготовленные общими усилиями. 19 июня в Москве выставка «Щукин. Биография коллекции» представит более 450 произведений живописи, графики, скульптуры и предметов декоративно-прикладного искусства из собрания семьи Щукиных (см. «Огонек» N12, 2019). 21 июня Эрмитаж представит 140 произведений живописи на выставке «Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры». Обе выставки представляют собой крупнейшие коллекции европейского и русского искусства, созданные меценатами. Разделенные между двумя музеями, коллекции впервые с момента их создания будут представлены в оригинальном виде.

След

Тарковский и вокруг

Андрей Тарковский и Валерий Юсов. Коллаж Александра Долгина Фото: Александр Долгин/предоставлено пресс-службой Музея AZ

Выставка «Свободный полет» откроется 21 июня в Новой Третьяковке. Она представит 68 живописных, графических и скульптурных произведений, видеоинсталляций и архивных документов, связанных с творчеством знаменитого кинорежиссера Андрея Тарковского и художников нонконформистов 1960–1980-х годов. Опорными точками проекта станут три фильма Тарковского: «Андрей Рублев», «Сталкер» и «Солярис». Экспозиция выстроена так, что зрители смогут сами провести параллели между этими знаковыми лентами и живописными образами из произведений Анатолия Зверева, Дмитрия Плавинского, Лидии Мастерковой, Юло Соостера, Эрнста Неизвестного, Олега Целкова и других.

Голос

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

«Все наши музеи — это пространство диалога между местными жителями и посетителями и национальным парком»

Елена Шатковская, директор Кенозерского национального парка, которой на прошлой неделе была вручена Госпремия

Премьера

Танец о родине

Сцена из спектакля «Формоза» театра «Клауд Гейт» Фото: LIU Chen-hsiang

На сцене Театра им. Моссовета 17 июня состоится премьера хореографического спектакля «Формоза» в постановке Театра танца Тайваня «Клауд Гейт». Это прощальный спектакль выдающегося хореографа Линь Хуайминя, одного из создателей современного танцевального театра на Тайване. «Формоза» — его дань уважения своей стране. Этим спектаклем Линь Хуайминь подведет своеобразный итог своей карьеры. «Танец — это мощная форма выражения. Это разговор одновременно с небом и землей. Движения исчезают, едва успев появиться. Танец существует только на протяжении мимолетного мгновения. Это метафора самой жизни»,— сказал хореограф.

Звук

Играла музыка в саду

«Усадьба Jazz» встречает по одежке Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

На территории музея-заповедника «Коломенское» 22 июня стартует XVI музыкальный фестиваль «Усадьба Jazz». В этом году на трех сценах одного из самых громких опен-эйров летнего сезона выступят 15 иностранных и российских музыкантов. Поскольку первый день фестиваля совпадет с Днем памяти и скорби, после минуты молчания в Коломенском прозвучат песни военных лет и будет показан фильм о Великой Отечественной войне, затем выступят рок-группа «Сплин», группа The Cinematic Orchesrta, певица Азилия Бэнкс. 23 июня среди хедлайнеров ожидаются группа Black Eyed Peas, джазовый пианист и вокалист Джейми Каллум и певицы Каро Эмеральд и Ииока Окоаво.

Вещь

Фото: Частная коллекция / предоставлено Музеем декоративно-прикладного искусства

Расписной сундук (Вятская губерния, 1870–1890-е годы) и еще около 30 нарядных сундуков для приданого невест из Вятской, Костромской и северных губерний собраны на выставке «Про сундук. Свадебные сундуки второй половины XIX — начала XX века» в Музее декоративно-прикладного искусства.

Анонсы

17.06

В галерее «Эритаж» открыта выставка «Игра в новеченто. Несоветское советское искусство 1920-х — 1930-х».

18.06

В Третьяковской галерее откроется выставка пейзажиста и продолжателя традиций русского импрессионизма «Федор Захаров. К 100-летию со дня рождения».

19.06

В театре «Мариинский-2» премьера — опера «Боярыня Вера Шелога» на музыку Римского-Корсакова и под управлением Валерия Гергиева.

20.06

Фото: Bily Media Berlin / Ever So Close

В широкий прокат выходит сборник киноновелл «Берлин, я люблю тебя» (в главных ролях — Кира Найтли, Хелен Миррен, Микки Рурк и др.).

21.06

В рамках театрального фестиваля имени Чехова труппа театральной компании «Маленькие часы» представит на сцене Театра им. Моссовета спектакль «Скала» на стыке театрального и циркового искусства.

22.06

В Мультимедиа Арт музее открыта выставка американской фотохудожницы Дианы Тафт «Застывшие во времени».