Сенатор Сергей Лукин: «Парламентская работа должна быть ответственной, динамичной, ориентированной на эффективную реализацию национальных проектов на территории Воронежской области»

7 июня член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Воронежской области Сергей Лукин

выступил на расширенном заседании региональной Общественной палаты, в рамках которого отчитался о работе в сенате за 2018 год. В своем выступлении парламентарий рассказал о законотворческой деятельности в Совете Федерации, а также о работе в регионе.

Анализируя итоги прошедшего года, Сергей Лукин отметил, что 2018-й запомнился убедительной победой Владимира Путина на выборах Президента России и стартом реализации масштабных национальных проектов по 12 направлениям социально-экономического развития страны на ближайшие годы.

Главными приоритетами работы в отчетном году стали: реализация Послания президента Федеральному Собранию, региональная повестка и подготовка главного финансового документа страны – федерального бюджета на 2019-й и плановый период 2020 и 2021 годов, впервые за последние 7 лет принятого с профицитом. По словам сенатора, бюджет был сформирован с учетом финансового обеспечения реализации нацпроектов, разработанных Правительством РФ для решения задач, поставленных в Майском указе Президента России.

«Майским указом главы государства перед нами поставлены очень серьезные стратегические задачи. Главными инструментами для их решения стали национальные проекты. Участие Верхней палаты в законотворческой деятельности было направлено на формирование современной и эффективной правовой базы для их эффективной реализации», – отметил Сергей Лукин.

На данном этапе, по мнению сенатора, необходимо наладить эффективную совместную работу центра и субъектов Федерации, повысить роль регионов в глобальных процессах и обеспечить их для этого необходимыми ресурсами. Как подчеркнул Лукин, задачу по активному участию в контроле за исполнением нацпроектов поставила перед членами совфеда и Председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко.

Члены Совета Федерации внимательно отслеживают региональную составляющую национальных проектов и ее финансовую обеспеченность. С этой целью в отчетном году стартовал новый формат работы – «открытый диалог» с министром». «В рамках проекта мы детально обсуждаем положение дел в субъектах Федерации и оперативно принимаем необходимые меры. В 2018 г. у нас уже состоялись три таких встречи – с министрами энергетики, здравоохранения и транспорта. Они оказались очень содержательными и эффективными. В 2019 году мы продолжили эту практику», – рассказал сенатор.

Одним из основных направлений своей работы Сергей Лукин назвал работу в регионе, выполнение наказов избирателей. По его мнению, выездные массовые встречи и приемы граждан по личным вопросам на площадках общественных приемных обеспечивают связь с жителями Воронежской области, дают возможность объективно оценить результаты работы законодательных и исполнительных органов власти, понять наиболее острые проблемы избирателей и определить эффективные пути их решения: от оказания конкретной помощи до рассмотрения вопроса на уровне Совета Федерации.

Сенатор убежден, что граждане вправе рассчитывать на то, чтобы к их проблемам, предложениям и просьбам относились с должным вниманием. «Как представитель законодательной власти Воронежской области, я осознаю особую ответственность перед жителями региона. Такие понятия, как открытость, отзывчивость, порядочность и принципиальность должны быть нормой для всех уровней власти», – подчеркнул сенатор.

В завершение доклада парламентарий отметил, что полностью поддерживает инициативу губернатора о ежегодной отчетности членов Совета Федерации Федерального Собрания РФ и депутатов Государственной Думы РФ от Воронежской области перед региональной Общественной палатой. Лукин также добавил, что в текущем году парламентская работа должна стать еще более ответственной, динамичной, ориентированной на эффективную реализацию национальных проектов на территории Воронежской области, чтобы каждый житель региона увидел положительный результат и почувствовал реальное улучшение качества своей жизни.