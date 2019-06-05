Где это видано

Русский и французский авангард, прогрессивный видеоарт, модная фотография и недолговечный стрит-арт — летне-осенние питерские выставки посвящены самым захватывающим поворотам мирового искусства. В Эрмитаже рукоплещут собранию братьев Морозовых, в Манеже предлагают завороженно смотреть на эпические видеокартины московской группы AES+F. Молодые художники из «Север-7» расписывают зеленкой галерею в центре города, а в Музее стрит-арта предлагают смириться с реальностью.

«Союз молодежи». Русский музей, Корпус Бенуа, 04.07 — 02.09

Петербургское художественное объединение «Союз молодежи» возникло, когда только начал закручиваться круговорот авангардных группировок. Прогрессивные столичные авторы стали собираться под знаменами передового искусства в 1909 году. Официально общество зарегистрировало устав в 1910-м, обогнав московский «Бубновый валет».

Строгих стилевых рамок «Союз молодежи» не устанавливал — принимал в свои ряды молодых авторов, сторонившихся надоевших импрессионизма и академизма. Среди участников оказались Владимир Татлин, Казимир Малевич, Любовь Попова, Марк Шагал и Роберт Фальк. Ныне признанные культовыми художниками модернизма, тогда они вели активную деятельность: открывали выставки, организовывали театральные постановки, вели публичные диспуты и издавали журнал о современном искусстве.

В Корпусе Бенуа покажут почти 200 произведений участников группы. В основном живопись — аналитические полотна Павла Филонова, фовистские, бьющие цветом сцены Ольги Розановой, портреты кисти Михаила Матюшина — одного из отцов-основателей общества. А плюс ко всему эскизы декораций к спектаклям и афиши. В целом золотой фонд русского авангарда.

«Петр Швецов. Не то, чем кажется». Marina Gisich Gallery, 28.05 — 20.07

#39, серия «Белье», Петр Швецов, 2017 Фото: Предоставлено галереей Marina Gisich

Петербургский живописец Петр Швецов превратил респектабельную галерею на Фонтанке в убежище фетишиста. На протяжении десяти лет художник старательно фиксировал один сюжет — развешанное на веревке женское белье. Зрители застают артефакты интимной жизни в их самом беззащитном виде: полупрозрачные сорочки, телесные чулки, кружевные бюстгальтеры и нижние юбки выглядят неприкрыто откровенными, оттого и манящими. Нам разрешают смотреть на то, на чем обычно не принято задерживать взгляд.

Розово-серо-бежевую сюиту тонких материй Швецов помещает на угольно-черный фон. Этот ход отсылает к голландскому натюрморту XII века, в котором сами предметы выступают красноречивыми рассказчиками. Обыденным, пускай и непубличным, предметам быта дают слово. Говорят они о наших скрытых желаниях, фантазиях и страхах.

В этом Швецов верен себе: в других сериях зыбкие болотистые леса, мясистые туши животных и эротизированные персонажи древнегреческой графики заставляют зрителя с любопытством разглядывать изображенное. А вместе с тем и удовлетворять интерес ко всему запретному.

«Хоть стой, хоть падай». Музей стрит-арта, 05–13.10

Стрит-арт, выставка «Хоть стой, хоть падай», 2019 Фото: Предоставлено Музеем стрит-арта

Музей уличного искусства на действующем заводе слоистых пластиков — обязательная площадка для паломничества в летние месяцы. Расположение в промзоне на востоке Петербурга полностью окупается атмосферой места: вы едете в музей, а попадаете в эпицентр молодежной культуры.

Век стрит-арта недолог, в случае Музея уличного искусства он длится ровно год. Каждый сезон здесь создают новые работы на месте закрашенных старых. В этом году почти полсотни художников и команд работали под девизом «Хоть стой, хоть падай». Фраза, предложенная молодым куратором, художником Максимом Има, исчерпывающе выражает ощущение всеобщего замешательства перед лицом событий, происходящих по всему миру.

Одно из таких — апрельский пожар в соборе Парижской Богоматери. Монументальный мурал со зловещими черно-белыми потеками на средневековых розах озаглавлен ироничным «С`est la vie». Видимо, предлагается смириться.

Двор музея перегородили стоящими друг за другом блоками бетонного забора. Каждый из них выдает компьютерное сообщение об ошибке с обескураживающим: «Ошибочка вышла». Решение предлагают одно — кликнуть «ок» и двигаться дальше.

По всем канонам уличного искусства, посылы местных граффити, инсталляций и перформансов считываются мгновенно, главное — не бояться их считывать.

Summer Camp 07/19. Anna Nova Gallery, 25.07 — 28.09

Арт-группа «Север-7» Фото: Виктор Юльев / предоставлено галереей Anna Nova

Группа «Север-7», пожалуй, главное молодое художественное объединение Петербурга последних пяти лет. Состав группы менялся время от времени: кто-то уходил в успешное аукционно-галерейное плавание, но принципы внутри команды всегда оставались незыблемыми: коллективное творчество, самый широкий спектр жанров, много безумства и еще больше энергии.

Летняя выставка «северов» в галерее на улице Жуковского непременно будет выстроена по этим канонам. И формат экспозиции — лагерь, как никакой другой, выражает дух тинейджерской безбашенности, где дружба строится на совместном поиске приключений. Художники планируют изучить обряды современной молодежи и встроить в экспозицию ее тотемы: от скейтборда до песен Монеточки.

Название выставки заигрывает с англоязычным термином «camp», о котором в этом году напомнили организаторы костюмированного бала Met Gala. Сочетание игры и серьезности — главная черта кэмпа, всегда отличает выставки «Севера-7». Графика зеленкой на галерейных стенах, маски североамериканских индейцев, плюшевые камеры тюрьмы строгого режима, розовый дельфин и голубое мясо — все это в жанре тотальной инсталляции покажут на Summer Camp 07/19.

«AES+F. Ретроспектива». Манеж, 19.07 — 22.09

Inverso Mundus, АES+F, 2015 Фото: предоставлено ЦВЗ "Манеж"

В июле на двух этажах Манежа покажут эпические видеополотна корифеев отечественного медиаарта — группы AES+F. Под ретроспективу московских художников отдадут колоссальные 4,5 тыс. кв. м — рационально, учитывая масштабы их монументальных работ.

AES+F принимали участие в первой выставке обновленного Манежа в 2015-м — тогда в выставочном зале создали летопись российского присутствия на Венецианской биеннале. На главном в мире смотре современного искусства произведения Татьяны Арзамасовой, Льва Евзовича, Евгения Святского и Владимира Фридкеса (по первым буквам их фамилий и названа группа) появлялись неоднократно: в 2007 году в российском павильоне и в разные годы — в параллельной программе событий.

На нынешнюю выставку стоит идти за тем, благодаря чему группа снискала всемирное признание: белые воротнички, точеные модели и обитатели мегаполисов превращаются в персонажей эпических сказаний. На многометровых видеокартинах разворачиваются сюжеты сродни греческим мифам и библейским легендам. Наполовину нарисованная, наполовину снятая на камеру картинка поражает сверхреалистичностью и гламурным лоском, а мощный звук добавляет пафоса происходящему.

«Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры». Эрмитаж, 21.06 — 06.10

Часть триптиха «У Средиземноморья», Пьер Боннар, 1911 Фото: Государственный Эрмитаж

Выставка в Главном штабе — более чем заслуженное посвящением Михаилу и Ивану Морозовым, одним из главных отечественных коллекционеров живописи модернизма. Чтобы собрать экспонаты, Эрмитаж объединил силы с ГМИИ имени Пушкина. (Цельное некогда собрание распалось в 1948 году, когда в СССР расформировали Музей нового западного искусства, где хранилась национализированная коллекция Морозова, а произведения случайным образом распределили между Петербургом и Москвой.)

Организаторы не могли обойти вниманием и другую значимую коллекцию соратника Морозовых — собрание Сергея Щукина: в Пушкинском ее покажут параллельно с эрмитажной выставкой.

В анфиладе Главного штаба выставили 140 полотен французских модернистов. Каждое из них сегодня признанный шедевр: «Девочка на шаре» и «Портрет Амбруаза Воллара» кисти Пикассо, «Портрет Жанны Самари» Ренуара, пейзажи Ван Гога и натюрморты Матисса. В начале прошлого века братья Морозовы приобретали новое искусство интуитивно, следуя собственному вкусу, просветительским целям и личной смелости.

«Дианa Тафт. Застывшие во времени». РОСФОТО, 07.06 — 28.07

«Застывшие во времени», Диана Тафт, 2016 Фото: Diana Taft / Предоставлено РОСФОТО

Американка Диана Тафт на протяжении 20 лет путешествует по самым отдаленным уголкам планеты. Она делает снимки в Гренландии, Новой Зеландии и Исландии, чтобы уловить изменения ландшафта, вызванные глобальным потеплением.

Несмотря на сухой, казалось бы, интерес Тафт к экологическим проблемам, ее снимки завораживают визуальной эффектностью. Крупноформатные фотографии напоминают полотна художников-абстракционистов: природные элементы создают фактурные поверхности, их формы — коллаж из цветных плоскостей. Холмы, озера, песчаные плато и айсберги теряют свой истинный масштаб, превращаясь в мазки на холсте.

В июне в РОСФОТО представят две фотосерии Тафт. Одна сделана в 2012 году в Антарктиде во время шестинедельной экспедиции. Вторая — в 2015–2016-х в Арктике. Тогда Тафт отправилась к горным ледникам Шпицбергена, льдинам Северного Ледовитого океана, айсбергам и в район вечной мерзлоты в Гренландии. Фотографии наполнены сверхъярким цветом — всеми оттенками голубого. Дело в том, что художница делает снимки на специальную пленку, чувствительную к повышенному ультрафиолетовому излучению. Насыщенные цвета кадров — наглядная иллюстрация атмосферных изменений.

«Марио Тестино: Суперзвезда». «Эрарта», 31.05 — 29.09

Кейт Мосс, съемка для британского Vogue, Марио Тестино, 2009 Фото: Mario Testino / Предоставлено Музеем Эрарта

Марио Тестино — личность легендарная в мире модной фотографии. Его имя сегодня такое же нарицательное, как имена знаменитостей и брендов, с которыми он работал. Главред американского Vogue Анна Винтур как-то сказала: «Когда Марио фотографирует звезду мирового масштаба, происходит встреча равных». Он живой классик, унаследовавший интерес к лощеной роскоши у своего предшественника Хельмута Ньютона.

В музее «Эрарта» показывают полсотни фотографий Тестино, сделанных с 1996 по 2015 год. Среди них — портрет супермодели Кейт Мосс в образе дерзкой гранж-богини на фоне безмятежных британских гвардейцев. На другом портрете — Леди Гага в гротескном амплуа современной куклы Барби: кислотно-розовый балахон и блонд-каре. Также среди персонажей — Наоми Кэмпбелл, Брэд Питт, Деми Мур и Анджелина Джоли.

«Боги, люди, герои. Из собрания Национального археологического музея Неаполя и Археологического парка Помпей». Эрмитаж, 19.04 — 23.06

Фреска «Геракл и Несс» из собрания Национального археологического музея Неаполя, I в. н. э. Фото: Национальный археологический музей Неаполя

Для важной выставки античного искусства в Эрмитаж из Италии доставили почти 200 экспонатов. Все они были погребены под раскаленной лавой Везувия. Извержение вулкана в окрестностях Неаполя в 79 году н. э. считается главной катастрофой античного мира — тогда погибли сразу несколько крупных городов: Помпеи, Геркуланум и Стабии. Слои пепла законсервировали эти поселения на без малого 2 тыс. лет, оставив для исследователей нетронутым все: от предметов быта и интерьеров жилищ и храмов до мозаик, фресок, бронзовых и мраморных скульптур. Сохранившиеся артефакты подсказывают, что жизнь римлян едва ли отличалась от нашей: профессии, времяпровождение, декор дома и многое другое разве что несколько модернизировались за неполных два тысячелетия.

Наталья Карасева