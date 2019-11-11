Хайтек-обозреватель «Коммерсантъ FM» Александр Леви рассказывает, как работает искусственный интеллект HP Sure Sense, а также о других свойствах компьютеров от американской компании.

Почти $15 млрд — такого показателя достигнет глобальный рынок искусственного интеллекта, увеличившись за этот год в 2,5 раза, прогнозирует Statista. По заверениям исследователей, рост будет обусловлен не только работой корпораций, которые уже вложили большие средства в развитие технологий, но и проектами стартапов. То есть внедрятся «электронный разум» будет повсеместно.

Компьютерная техника, пожалуй, одна из самых ожидаемых сред применения искусственного интеллекта. Например, специалисты компании HP нашли практическую точку приложения в безопасности. Их разработка HP Sure Sense дает новым компьютерам вендора защиту от кибератак.

Искусственный интеллект обнаруживает и предотвращает угрозы в режиме реального времени (в том числе и «нулевого дня») в сочетании с поведенческим анализом активности вирусов-«вымогателей». При этом на производительность машины решение влияет минимально, заверяет вендор. Технология искусственного интеллекта HP Sure Sense будет доступна в новых ноутбуках семейства EliteBook 800 G6 и моделях рабочих станций ZBook 14u и 15u.

Между тем, новые компьютеры HP любопытны даже без учета «электронного разума». Например, свежая 800-сотая серия EliteBook — это первые бизнес-ноутбуки для массового рынка, поддерживающие гигабитные подключения в LTE–сетях. Благодаря технологии Wi-Fi 6, скорость передачи данных по сравнению с предыдущим поколением выше в три раза, а Bluetooth 5.0 в четыре раза увеличивает зону покрытия. Соответствие военному стандарту прочности, восьмое поколение процессоров Intel Core vPro, до 18 часов работы и яркость до тысячи нит, — все это в одном устройстве.

Модели HP ZBook 14u и 15u — это самые тонкие в линейки HP мобильные рабочие станции соответствующих диагоналей экрана. Графическая производительность новинок выросла на 50% в сравнении с предшественниками. Также в распоряжении пользователя дисплеи со 100%-ным цветовым охватом Adobe RGB.

В России новинки появятся в продаже в конце июня. Цены на компьютеры HP c поддержкой искусственного интеллекта пока не названы.