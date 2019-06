Летом в Петербурге главные музыкальные события сосредоточены на фестивалях: от классических «Звезд белых ночей» до трех разных Open Air в новом месте силы «Порт Севкабель» (здесь обязательно нужно попасть хоть на какие-то события из электронного Present Perfect Festival — сегодня это крупнейший и самый важный рейв в России).

Gruppa Skryptonite в клубе A2, 8 июня

Хотя Скриптонит продолжает оставаться главной долгосрочной сенсацией в российском рэпе, сам он засиживаться в этом, кажется, не собирается: его последние треки намного ближе к многослойному трип-хопу и другим сложносочиненным песенным жанрам, да и в лаконичных текстах почти не осталось консьюмеристских штампов про богатство и прочее социальное превосходство. Неслучайно в А2 он едет с мощным живым составом Gruppa Skryptonite и, вероятно, с несколькими сюрпризами: альбом давно задерживается — самое время показать какие-то новые песни.

Оратория Софии Губайдулиной на «Звездах белых ночей», 22 июня

Дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев и пианист Сергей Бабаян Фото: Валентин Барановский, Коммерсантъ

Главному фестивалю Мариинского театра «Звезды белых ночей» в последние годы отчаянно не хватает художественных событий, и исполнение могучей спиритической оратории «О любви и ненависти» советско-российской авангардистки Софии Губайдулиной хотя бы отчасти закрывает брешь. Валерий Гергиев не впервые берется за эту тяжелую диссонантную партитуру, что с учетом его бешеного концертного графика и редких репетиций уже успех. Солировать будет титулованный армяно-российский пианист Сергей Бабаян, он же сыграет с мариинским оркестром великолепный фортепианный Концерт №24 Моцарта.

Опера Александра фон Цемлинского, 4 июля

Американский дирижер Леон Ботстайн Фото: Getty Images

Еще одно важное событие из афиши «Звезд белых ночей» — концертное исполнение одноактной оперы «Карлик» венского композитора Александра фон Цемлинского. Слушателей ждет трагическая музыкальная история по мотивам сказки Оскара Уайльда «День рождения инфанты», где вычурное, избыточное, на грани авангардного оркестровое письмо соседствует с тонкой психологической историей, которую вполне мог бы описать Фрейд. Исполнят редкую партитуру мариинский оркестр и ученики Академии молодых оперных певцов театра под управлением американского маэстро Леона Ботстайна — чрезвычайно умного и дисциплинированного музыканта, который эффектным трюкам предпочитает формальную строгость.

Фестиваль Stereoleto, 6–7 июля

Певица Монеточка Фото: Евгений Резник, Коммерсантъ

Вместе с бумом новой российской музыки очень похорошел и состав заявленных участников фестиваля Stereoleto, который в этом году перебрался поближе к заливу — в «Порт Севкабель». Вместо ставки на поскучневшие имена — целый парад актуальных звезд: от ироничной и чуть ностальгической певицы Монеточки до самого громкого протестного голоса русской электроники IC3PEAK и мрачных экспериментаторов Shortparis, которые ищут общий знаменатель между постпанком, авант-попом и нуарным звуком. Не обошлось и без крупных западных музыкантов: в хедлайнерах можно поймать исполнителя милого коммерческого соула Rag`n`Bone Man или стильную норвежку Aurora с прохладными электронными гимнами. Если без проверенной музыки никак, то не пропустите лайв «Мумий Тролля».

«АукцЫон» на крыше, 10 июля

Выступление группы «АукцЫон» Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Группа «АукцЫон» уже давно обитает в каком-то своем космосе и, кажется, не обращает никакого внимания на мир вокруг, но при этом, в отличие от большинства своих ровесников, упорно не превращается в досадный анахронизм. Следующий концерт культовых петербургских песенных экспериментаторов не приурочен ни к какому альбому, да еще и пройдет на крыше в рамках Roof Fest. Вероятно, можно ожидать тихой акустической программы, но с «АукцЫном» загадывать бесполезно — с фантазией у них никогда проблем не было.

Present Perfect Festival, 26–28 июля

Дуэт Modeselektor Фото: NurPhoto via ZUMA Press / ТАСС

Рейв Present Perfect Festival от команды Roots United уже давно превратился в главную фестивальную гордость Петербурга и вышел за рамки развлекательного события — сегодня это обстоятельный трехдневный смотр актуальной электронной музыки, равных которому в России пока нет. Откроет PPF любимая электронная группа Тома Йорка немецкий дуэт Modeselektor с треками из свежего альбома, новым аудиовизуальным шоу и набором спаянных вручную MIDI-контроллеров. В основной программе бесконечная россыпь лайвов и сетов от важнейших музыкантов: герой электро с Западного побережья Egyptian Lover, британский гуру тактичного хауса и даба Эндрю Уэтеролл, немецкий техно-диджей Хелена Гауф, бразильские группы Azymuth (самый зажигательный на свете джаз-фанк) и Ninos Du Brasil (глянцево-черная электросамба), болгарский хаус-кудесник KiNK, петербургские шугейзеры Pinkshinyultrablast и еще десятки имен. Все это не считая громадного списка музыкантов танцевальной поддержки

Фестиваль ZAVTRA, 10–11 августа

Французская певица Zaz Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Новый летний фестиваль ZAVTRA делает ставку на хорошую поп-музыку, которая лишь по недоразумению все никак не может захватить наше радио и ТВ. Хедлайнеры двухдневного петербургского издания — броский московский электронный инди-поп Therr Maitz, украинский певец Иван Дорн с ироничным фанком, местный соул-бэнд Junkyard Storytellaz. Еще обещают очередной визит французской певицы Zaz (кажется, в Петербург она ездит уже как к себе домой). Словом, идеальный саундтрек для неспешного фланирования вдоль Финского залива.

Foals, «Порт Севкабель», 30 августа

Концерт группы Foals Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

На волне всеобщего интереса к рейвам и электронной музыке британская мат-рок группа Foals немного потерялась: они пережили ажиотаж вокруг лучезарной гитарной музыки в нулевых, а после так до конца и не встроились в новый поп-мейнстрим. На свежем альбоме «Everything Not Saved Will Be Lost, Pt. 1» они, кажется, окончательно решили поселиться в своей нише, и музыке это оказалось только на руку: в этой сосредоточенной и совершенно свойской записи достаточно и просторных рок-гимнов с фирменным грувом, и проворных песен, которые так и просятся в сет-лист ближайших концертов (наверняка без White Onions на концерте в новом клубе в «Порт Севкабель» не обойдется). А еще Foals просто отлично выступают живьем — имеет смысл послушать их в концерте, даже если в альбомах нравятся отдельные песни.

Александр Малаховский