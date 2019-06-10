Вито Латора, физик, исследователь актерского успеха

Формула звездности

Пока актеры всего мира гадают, как войти в звездную обойму, ученые решили… составить формулу успеха. И, кажется, в этом преуспели — результаты масштабного исследования опубликовали на днях в авторитетном журнале Nature Communications итальянский физик, специалист по сложным системам Вито Латора, представляющий целый ряд научных институтов Великобритании, Австрии и Италии, и его коллеги. Сначала о масштабах работы: исследователи проанализировали карьеру 1 512 472 актеров и 896 029 актрис из разных стран с 1888 по 2016 год (это было сделано на основе самой авторитетной базы данных в киномире — IMDB). На столь огромном объеме данных сразу стали видны важные тенденции: ну, например, уровень безработицы в этой популярной профессии доходит до 90 процентов, и только 2 процента актеров могут, по сути, заработать себе на жизнь. А вот еще факт: 69 процентов актерских карьер закончились в том же году, что и начались. И напротив, долгий актерский успех — исключение из нормы. Однако, пожалуй, самый неутешительный факт в другом: в актерской среде действует механизм «богатые становятся богаче», то есть пока у одних актеров лишь пара предложений, другие — знаменитости — получают их сотнями. Также статистика фиксирует принцип «черно-белой полосы»: если актер получил роль в прошлом году, он с большей вероятностью получит ее и в нынешнем. И наоборот: не дали роль в том — не дадут и в этом. Значит, попал в черную полосу. Словом, актерам можно только посочувствовать. Есть ли хорошие новости? Главная, пожалуй, в том, что ученые научились с вероятностью 85 процентов предсказывать, ждет ли того или иного исполнителя пик карьеры (то есть наибольшее число вышедших фильмов с его участием) или он уже остался позади. Тут тоже не обошлось без небольшой ложки дегтя: «золотой век» у большинства актеров фиксируется в самом начале карьеры. Но и волноваться из-за пары лет простоя тоже не стоит: для актерской карьеры такие «провалы» — явление чуть ли не обязательное.

Кирилл Журенков