Сурьянши Ранджан, британская школьница

Самая умная

Найдена самая умная девочка в мире — у 13-летней британской школьницы IQ выше, чем у Эйнштейна и Хокинга. Первые годы жизни Сурьянши Ранджан провела в Индии и уже там показывала уникальные способности к обучению: рано начала говорить, в три года обыгрывала в шахматы взрослых, в четыре бегло читала, а в начальной школе требовала у учителя заданий посложнее, чтобы не скучать. «Изначально мы немного опасались,— признается отец юного гения.— Мы хотели, чтобы у нее было нормальное детство, но будто жили со взрослым человеком: она никогда не играла в куклы, все ее игрушки были развивающими». Позже Сурьянши вместе с семьей переехала в британский Кингстон, где сдала экзамены сразу в 13 школ. А недавно девочка прошла в Mensa, организацию для людей с высоким коэффициентом интеллекта, сдав два суперсложных теста. Ранджан набрала 162 балла — у физиков Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга результат на 2 балла ниже, а средний показатель в мире — 100. Но хотя Сурьянши и говорит, что горда присоединиться к клубу самых умных людей планеты, мечтает она стать поп-звездой. «Меня вдохновляет Адель,— признается подросток.— В ее музыке так много эмоций. Я бы хотела писать песни, как она!» Ну что ж, может, когда-нибудь мировую сцену покорит высокоинтеллектуальная певица. Как пела Адель: «Don't underestimate the things that I will do» — «Не недооценивай то, что я могу сделать».

Наталья Радулова