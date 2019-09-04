Хайтек-обозреватель «Коммерсантъ FM» Александр Леви рассказывает о радаре-детекторе с функцией видеозаписи и образцами сигналов камер наблюдения от компании Mio Technology.

«Сигнатурное комбо-устройство»: из этой классификации мало что ясно, если не упоминать хотя бы какой-нибудь бренд. Поэтому новинку компании Mio Technology MiVue i88 я опишу по-другому — это радар-детектор с функцией видеозаписи и образцами сигналов камер наблюдения. Такую формулировку я выработал после нескольких недель тестирования новинки, и вот почему — физически это один прибор, то есть два устройства в одной коробке, причем гибрид вышел довольно компактного размера с учетом внешнего вида аналогов.

И на первый план в MiVue i88 выходит как раз радар-детектор. Видеорегистратор, как любой другой вариант от Mio Technology или иных производителей, что называется, поставил и забыл. А вот с сигналами о приближающихся камерах приходится взаимодействовать постоянно. И вот тут как раз аппарат раскрывает себя с качественной стороны. Во-первых, новинка Mio Technology содержит базу сигналов камер — не список координат их расположения, а образцы электронных сигналов, нечто вроде штаммов вируса, то, что в Mio Technology называют «сигнатурами». Эти данные корректно отсеивают лишние радиосигналы, которых в городской среде особенно много. И на деле водитель получает заметно меньше ложных оповещений.

На трассе особенно ценна возможность MiVue i88 распознавать камеру за километр и даже дальше. Прямо на дисплее комбо-устройства пользователь сможет увидеть расстояние в метрах, тип и уровень сигнала камеры. Отлично спасает на незнакомых загородных участках, где устраиваются ловушки из плохо заметных знаков и мобильных комплексов фиксации.

На момент начала тестирования MiVue i88 были известны все типы камер, используемые в России, что в небольшом майском путешествии по городам Золотого кольца придавало спокойствия и даже немного отваги. Более того, разработчики снабдили новинку функцией smart alert. Время оповещения комбо-аппарат выбирал в зависимости от скорости автомобиля. У меня было достаточно времени для спокойной реакции, но и слишком рано уведомления не приходили. Качество Full HD записи MiVue i88 для видеорегистратора отличное не только благодаря используемым в оптике стеклу и металлу, но и сенсору от Sony, который неплохо фиксирует происходящее на дороге в темное время суток.