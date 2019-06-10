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Сбербанк и платежная система «Мир» создадут интерактивную онлайн-игру для подростков

Фото: Сбербанк

Сбербанк России и платежная система «Мир» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере финансовой грамотности в рамках Петербургского международного экономического форума. Документ был подписан директором дивизиона «Особенные решения» Сбербанка Александрой Алтуховой и коммерческим директором ПС «Мир» Максимом Лазыриным.


Сбербанк и ПС «Мир» нацелены на реализацию инновационного проекта в сфере образования и совместно разрабатывают специальную онлайн-игру для воспитанников интернатов. Игра будет мотивировать их ставить финансовые цели, разъяснит ценность денег, предупредит о разных видах мошенничества и даст практические инструменты и навыки по защите собственных средств на примере реальных жизненных ситуаций. Запуск игры запланирован на осень 2019 года.

По мнению участников подписания, онлайн-игра станет неоценимым помощником в том числе для одной из самых социально незащищенных категорий граждан - воспитанников и выпускников интернатов, оставшихся без опеки родителей. До 18 лет подростки почти не знают, что такое деньги, а в день совершеннолетия получают неограниченный доступ к существенным суммам накопленных социальных выплат на своих счетах и могут стать «легкой добычей» для мошенников. Кроме того, такая категория подростков сильно подвержена влиянию друзей и знакомых, не всегда разбирающихся в теме личных финансов.

Сбербанк старается обучать, предупреждать и защищать выпускников интернатов от мошенничества в разных каналах. Чтобы усовершенствовать этот процесс, и появилась идея создания онлайн-игры.

Платежная система «Мир» принимает активное участие в содействии повышению финансовой грамотности жителей России. Эксперты национальной платежной системы выступают с лекциями и проводят вебинары для людей всех возрастов, рассказывая о грамотном и безопасном обращении с банковскими картами.

- Навык обращения с деньгами совсем не такой элементарный, как может показаться на первый взгляд, - полагает директор дивизиона «Особенный банк» Сбербанка Александра Алтухова. - Для людей, которые живут в довольно изолированном мире, начало полноценной взрослой жизни сопряжено не только с радостями, но и с опасностями. К примеру, мошенники часто используют неопытность воспитанников детских домов в вопросах финансов. Наша задача - максимально обезопасить всех молодых людей от этих угроз. Онлайн-игры доказали свою эффективность как отличный обучающий инструмент.

- Уровень финансовой грамотности россиян постоянно растет благодаря запуску соответствующих программ на федеральном и региональном уровнях, - рассказал коммерческий директор ПС «Мир» Максим Лазырин. - Однако, во многом существующие программы повышения финграмотности дают по большей части теоретические знания о принципах действия экономики и построения личного бюджета. Современные же подростки наиболее восприимчивы к интерактивным видам освоения информации с возможностью их практического применения. Для них совместно со Сбербанком мы и создаем онлайн-игру, способную рассказать, как правильно делать накопления и распоряжаться ими, давать в долг друзьям и не допускать ненужных трат.

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