«Художник довольно быстро был обласкан французской критикой»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Буткевич рассказывает о творческом пути живописца.

Люблю искусствоведческие открытия, когда вдруг, как бы из небытия, из ниоткуда, возникает имя художника, его картины, его жизнь. Константин Кузнецов как раз такой автор. Родился в 1863 в зажиточной купеческой семье. Жизнь шла по накатанной колее, когда в 1896 в Санкт-Петербурге и Москве вдруг прошла Французская художественная выставка.

Щукин и Морозов начали собирать импрессионистов. Кандинский поехал учиться в Мурнау. Константин Кузнецов тоже решил стать художником и уехал в Париж. Здесь он довольно быстро был обласкан критикой и полностью принят в круг французских художников. Уже с начала 1900-х Кузнецов становится постоянным экспонентом известных парижских салонов — Национального общества изящных искусств, Осеннего салона и Салона независимых. О нем пишет известнейший критик Александр Бенуа, который называет его одним из лучших русских парижан.

А вот в России он по-прежнему малоизвестен, хотя и дружит с Борисовым-Мусатовым, шлет свои полотна для участия в московских выставках. Он практически не продает своих картин: братья регулярно, вплоть до начала революции, шлют ему ежемесячную ренту. Затем наступает бедность и почти полное забвение. И вот работы Константина Кузнецова возвращаются в Россию.

Меценат Андрей Щербинин создал Фонд Константина Кузнецова, который оперирует примерно 300 работами мастера, говорит директор фонда, искусствовед Константин Ещеркин: «Это исключительный случай, чтобы работы такого уровня, в таком количестве и качестве где-то одновременно появились. Последние свои работы Константин Кузнецов представлял в России в 1909 году на выставке Московского товарищества художников. С тех пор его полотна в стране не появлялись и фактически не были известны».

В планах учредителей фонда наверняка будут выставки и в Москве, и в Петербурге. А пока в Государственном институте искусствознания презентовали книгу, которая впервые в России представляет творчество практически забытого и вновь открытого автора.