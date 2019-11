Арт-обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Буткевич рассказывает о рейтинге The Observer, который посвящен деятелям искусства 2019 года.

Издание The Observer опубликовало список людей, формирующих и изменяющих арт-мир в 2019 году, — Arts Power 50: The Changemakers Shaping the Art World in 2019. В список вошли художники, кураторы, директора музеев, галеристы, аукционисты, чиновники, творческие мыслители и сотрудники художественных институций. Как пишет сайт, это те люди, о которых вы будете говорить весь год. Каждый из них создает или создаст в 2019 году что-то новое — от переоснащения самых престижных арт-ярмарок до установления новой системы оплаты труда художников. Это второй по счету подобный рейтинг The Observer.

Среди вошедших в список Arts Power 50 в 2019 году — фотохудожник Нэн Голдин, возглавившая кампанию против производителя оксиконтина Purdue Pharma, несущего, по ее мнению, ответственность за эпидемию опиоидной наркомании в США. В результате ряда радикальных акций крупные музейные институции отказались от стипендий фонда Саклер, владеющего фирмой.

Также в список вошла куратор Дениз Мюррель, одна из организаторов выставки «Чернокожие модели: от Жерико до Матисса» в Музее Орсэ, посвященной моделям, изображенным на картинах Мане, Пикассо, Сезанна и других французских художников. Решительным поступком госпожи Мюррель стало временное переименование хрестоматийного полотна Эдуарда Манэ «Олимпия» в честь чернокожей служанки.

Среди других участников списка — глава отдела послевоенного искусства Christie’s Эми Каппеллаццо, основатели архбюро Diller Scofidio + Renfro, генеральный директор аукционного дома Phillips Эдвард Долман, актер Джим Керри, который приобрел популярность как политический карикатурист, художники Пьер Юиг, Жюли Мерету, Лор Прувос, супермодель Грейс Джонс, куратор Салли Таллант, галерист и арт-дилер Давид Цвирнер.

На самой вершине рейтинга специалисты из The Observer разместили фотожурналиста и гражданского активиста из Бангладеш по имени Шахидул Алам. На второй позиции — американцы Декстер Уимберли и Хетер Бхандари, основавшие Art World Conference для художников и арт-специалистов всего мира. На третьей — фотохудожник из Лос Анджелеса Лукас Блэлок — сюрреалистические цифровые фото.