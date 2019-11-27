«Италия остается крупнейшим мировым рынком краденых работ»

Арт-обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Буткевич рассказывает о том, как в городе Кастельнуово-Магра воры украли «полотно» Питера Брейгеля Младшего.

В прошлую среду воры ворвались в церковь Санта-Мария-Маддалена в лигурийском городе Кастельнуово-Магра и украли картину Питера Брейгеля Младшего. Оригинал оценивают в $3 млн. Однако украли итальянские «клюквенники» (так называли в отечественном уголовном мире тех, кто грабил церкви) копию.

Вообще-то большое многофигурное «Распятие» кисти младшего Брейгеля было подарено церкви Святой Марии Магдалины более века назад. В 1981-м его уже крали; тогда пропавшую работу обнаружили спустя несколько месяцев. С тех пор, видимо, за церковью следили по всем правилам виктимологии — науки о потенциальных жертвах. Известно, что итальянские детективы установили систему наблюдения. Далее область домыслов в стиле детективных романов: очевидно, наблюдатели заметили какие-то подозрительные активности вокруг Брейгеля, и месяц назад полотно подменили. Оригинал спрятали и заменили копией. О действиях полиции известили мэра города Даниэле Монтебелло. Как он потом говорил: «Ходили слухи, что кое-кто может украсть работу, и поэтому полиция решила поместить ее в безопасное место, заменив репликой. Я благодарю полицию и некоторых прихожан, которые заметили подмену, но сохранили это в секрете». Меня, честно говоря, даже удивляет, что кто-то это заметил: по опыту знаю, что освещение в провинциальных храмах Италии не бог весть какое, да и висят шедевры обычно высоко… Не мудрено, что грабители купились на обман. Разбили витрину молотком, достали дубовую панель и скрылись на машине Пежо. Их было двое.

Мэр притворился застигнутым горькой вестью и уверял журналистов, что потеря «Распятия» оказалась «тяжелым ударом для сообщества». С работой из Кастельнуово-Магра все сложилось удачно; теперь бы преступников еще отыскать. А вообще из итальянских церквей крадут немало: почти половина арт-объектов, похищенных в Италии в 2016 году, хранилась в них. И хотя с 2011-го по 2016 годы число краж произведений искусства здесь понизилось вдвое, страна остается крупнейшим мировым рынком краденых работ. Очень уж их здесь много.