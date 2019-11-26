Статуэтка с историей

Арт-обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Буткевич рассказывает, как была найдена терракотовая статуэтка «Пьета (Оплакивание Христа)», созданная Микеланджело.

Я люблю, когда находят потерянные или неизвестные доселе произведения искусства классиков. Мне приятно и как искусствоведу, и как аналитику арт-рынка: такие находки проливают свет на неизвестные страницы творческой жизни мастеров прошлого, а также увеличивают капитализацию их работ.

Вот только что сайт Artchive со ссылкой на газету The Telegraph написал о находке работы самого Микеланджело Буонаротти — это небольшая терракотовая статуэтка «Пьета (Оплакивание Христа)», которая оказалась моделью для знаменитейшего одноименного мраморного произведения титана Возрождения, завершенного мастером в 1499 году и хранящегося сейчас в базилике Святого Петра в Ватикане.

Статуэтку длиной по основанию в 58,3 см купил в Северной Италии 20 лет назад один антиквар. Он считал, что это яркий образец неаполитанского китча XIX столетия, держал работу, как говорят, в «заплесневелой коробке» и продал ее за гроши. Композиция была покрыта девятью слоями ярких красок, левая рука Богоматери и правая Христа утрачены. Покупатель подумал: а вдруг это все же Микеланджело?! Похоже, он американец, потому что связался с Роем Долинером, американским искусствоведом, который специализируется на итальянском культурном наследии. Тот начал многолетнее исследование вместе с итальянскими коллегами и подтвердил аутентичность скульптуры.

В архивных документах команда обнаружила многочисленные ссылки на реальное существование подобной терракотовой фигуры. Такая работа упоминалась в реестре 1591 года, хранящемся в Государственном архиве Рима, а также в документе 1600 года из архива в тосканской Болонье. Еще одно упоминание о «терракотовой модели, сделанной Микеланджело» было найдено в документе, датированном 1610 годом.

Статуэтка сделана из необычной смеси глины и доломита. Этот минерал распространен в Апуанских Альпах в северной Тоскане, куда Микеланджело ездил за чистым мрамором для своих статуй. Он, кстати, часто делал терракотовые модели статуй, которые планировал вырезать из мрамора, и в основном они были одинакового размера. Фигуры соответствовали старой флорентийской мере длины, «braccio fiorentino» или «флорентийской руке», составлявшей как раз 58 см.