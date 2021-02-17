Остров везения

Трэвел-обозреватель «Коммерсантъ FM» Петр Воронков рассказывает о том, почему Кипр называют островом любви, и возможно ли там найти развлечение на любой вкус и кошелек.

Сегодня — о Кипре. И земля, и воздух острова пропитаны любовью. Античные храмы, впечатляющие руины. Оказывается, древнегреческая мифология даже в своем классическом толковании весьма своеобразна. Местные гиды с удовольствием расскажут вам о том, что громовержец Зевс, например, любил не только девушек, но и юношей, и даже осликов. О том, насколько любвеобильна и ревнива была прекрасная Афродита. Короче, простая историческая экскурсия может обратиться в весьма интригующее эротическое приключение.

Свадьбы россиян на Кипре давно вошли в моду. Сезон — почти круглый год, начиная с весны до поздней осени. Всю процедуру можно свести к двум-трем дням. Остальное — медовый месяц. Правда, этот брак, осененный греческими богами, по приезде придется заверить у простого российского нотариуса, но это несложно. Обычная проблема для молодоженов — подобрать жилье. Я, хоть и путешественник и человек неприхотливый, ценить комфорт умею, соотношение «цена-качество» — тоже. Но с этим вопросов тоже не возникнет.

Талассотерапия, всевозможные полезные SPA-процедуры — в каждом регионе Кипра есть отели на любой вкус и кошелек. Да, отправляясь на остров, будьте аккуратны даже на рыбалке: осьминоги здесь тоже страстные. Как-то я неловко пошутил: кинул сзади на одну знакомую маленького осьминожика. Тот моментально присосался к ее спине и шее — да так крепко, что муж в Москве долго потом допытывался, откуда на теле супруги такие характерные следы.