В 2016 году Зидана назначили тренером «Реала». Под его руководством клуб выиграл Лигу чемпионов, повторив триумф в следующем сезоне. За полтора сезона Зидан привел «Реал» также к победе в чемпионате Испании и Суперкубке UEFA. В октябре 2017 года, на церемонии награждения The Best FIFA Football Awards, был признан лучшим тренером мира — за вторую подряд победу в Лиге чемпионов c «Реалом», чего раньше не удавалось никому

Фото: Reuters / Susana Vera