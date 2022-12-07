«Я родился на заднем сиденье такси на больничной парковке под щелканье невыключенного счетчика. Я появился на свет небритым и закричал: "Мне нужно на Таймс-сквер, гони изо всех сил!"»

Том Уэйтс родился в городе Помона (штат Калифорния) 7 декабря 1949 года в семье школьных учителей. Его родители развелись, когда мальчику было 11 лет, с матерью Уэйтс переехал в пригород Сан-Диего, где и закончил школу. Еще во время учебы он играл в школьной группе The Systems. После окончания учебы Уэйтс работал швейцаром в одном из ночных клубов Сан-Диего. Слушая выступления артистов разных направлений и жанров, он начал искать собственный музыкальный стиль и позднее там же дал свой первый концерт

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