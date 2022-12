«Я появился на свет небритым»

Одним из увлечений Уэйтса является театр. В 1990 году состоялась премьера спектакля «The Black Rider: The Casting of the Magic Bullets» режиссера Роберта Уилсона. Сценарий к постановке написал Уильям Берроуз, а сам Том Уэйтс, вдохновленный творчеством Бертольта Брехта и Курта Вайля, занялся музыкальным оформлением. Второй совместной работой Уилсона и Уэйтса стал спектакль «Alice» (1992) по мотивам сказок Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье». Позднее музыка, написанная для этой постановки, вышла одноименным студийным альбомом

Фото: AP