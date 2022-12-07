«Я появился на свет небритым»

7 декабря 1949 года родился американский музыкант и актер Том Уэйтс. Он покорил публику остроумными текстами, яркой мелодикой, экспериментальным звучанием. Борец с коммерциализацией музыки, примерный семьянин и острослов — в фотогалерее «Ъ».
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7 декабря 1949 года родился американский музыкант и актер Том Уэйтс. Он покорил публику остроумными текстами, яркой мелодикой, экспериментальным звучанием. Борец с коммерциализацией музыки, примерный семьянин и острослов — в фотогалерее «Ъ».
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