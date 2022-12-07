Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Я появился на свет небритым»

Карьера музыканта и актера Тома Уэйтса

7 декабря 1949 года родился американский музыкант и актер Том Уэйтс. Он покорил публику остроумными текстами, яркой мелодикой, экспериментальным звучанием. Борец с коммерциализацией музыки, примерный семьянин и острослов — в фотогалерее «Ъ».

Предыдущая фотография
«Я родился на заднем сиденье такси на больничной парковке под щелканье невыключенного счетчика. Я появился на свет небритым и закричал: &quot;Мне нужно на Таймс-сквер, гони изо всех сил!&quot;»&lt;br>Том Уэйтс родился в городе Помона (штат Калифорния) 7 декабря 1949 года в семье школьных учителей. Его родители развелись, когда мальчику было 11 лет, с матерью Уэйтс переехал в пригород Сан-Диего, где и закончил школу. Еще во время учебы он играл в школьной группе The Systems. После окончания учебы Уэйтс работал швейцаром в одном из ночных клубов Сан-Диего. Слушая выступления артистов разных направлений и жанров, он начал искать собственный музыкальный стиль и позднее там же дал свой первый концерт

«Я родился на заднем сиденье такси на больничной парковке под щелканье невыключенного счетчика. Я появился на свет небритым и закричал: "Мне нужно на Таймс-сквер, гони изо всех сил!"»
Том Уэйтс родился в городе Помона (штат Калифорния) 7 декабря 1949 года в семье школьных учителей. Его родители развелись, когда мальчику было 11 лет, с матерью Уэйтс переехал в пригород Сан-Диего, где и закончил школу. Еще во время учебы он играл в школьной группе The Systems. После окончания учебы Уэйтс работал швейцаром в одном из ночных клубов Сан-Диего. Слушая выступления артистов разных направлений и жанров, он начал искать собственный музыкальный стиль и позднее там же дал свой первый концерт

Фото: Ed Caraeff / Getty Images

Отслужив в армии, в береговой охране, Уэйтс переехал в Лос-Анджелес, где познакомился с Гленном Фраем из Eagles, Фрэнком Заппой и другими известными музыкантами. Там же он встретил продюсера Херба Коэна, который в 1972 году помог ему подготовить первый альбом «Closing Time». Одобренная критиками пластинка не произвела большого впечатления на публику. Следующие два альбома тоже не принесли Уэйтсу славы&lt;br> На фото: с Томми Рамоном из панк-группы The Ramones

Отслужив в армии, в береговой охране, Уэйтс переехал в Лос-Анджелес, где познакомился с Гленном Фраем из Eagles, Фрэнком Заппой и другими известными музыкантами. Там же он встретил продюсера Херба Коэна, который в 1972 году помог ему подготовить первый альбом «Closing Time». Одобренная критиками пластинка не произвела большого впечатления на публику. Следующие два альбома тоже не принесли Уэйтсу славы
На фото: с Томми Рамоном из панк-группы The Ramones

Фото: Brad Elterman / REX / Shutterstock / Fotodom

«Мне нравится, когда прекрасные мелодии рассказывают об ужасных вещах»&lt;br>В 1976 году Том Уэйтс выпустил четвертый альбом «Small Change», который попал в хит-парад Billboard 200 и стал первым коммерчески успешным альбомом музыканта

«Мне нравится, когда прекрасные мелодии рассказывают об ужасных вещах»
В 1976 году Том Уэйтс выпустил четвертый альбом «Small Change», который попал в хит-парад Billboard 200 и стал первым коммерчески успешным альбомом музыканта

Фото: David Corio / Redferns / Getty Images

«Мой любимый звук — это жарящийся на сковороде бекон. Если вы запишете этот звук и проиграете его задом наперед, то он будет трещать и пощелкивать, в точности как старая пластинка на 33 оборота»&lt;br>В следующих альбомах Уэйтс начал экспериментировать над звучанием, используя различные инструменты: волынку, маримбу, орган. В альбоме «Rain Dogs» 1985 года появились аккордеон, тромбон, банджо. Критики с восторгом приняли новую пластинку, журнал Rolling Stone включил его в рейтинги «100 лучших альбомов 1980-х» и «500 величайших альбомов всех времен»

«Мой любимый звук — это жарящийся на сковороде бекон. Если вы запишете этот звук и проиграете его задом наперед, то он будет трещать и пощелкивать, в точности как старая пластинка на 33 оборота»
В следующих альбомах Уэйтс начал экспериментировать над звучанием, используя различные инструменты: волынку, маримбу, орган. В альбоме «Rain Dogs» 1985 года появились аккордеон, тромбон, банджо. Критики с восторгом приняли новую пластинку, журнал Rolling Stone включил его в рейтинги «100 лучших альбомов 1980-х» и «500 величайших альбомов всех времен»

Фото: Orion / REX / Shutterstock / Fotodom

В 1980-х Том Уэйтс познакомился с режиссером Джимом Джармушем и снялся в его фильме «Вне закона» (кадр на фото, 1986). Музыкант увлекся кино, снялся в черной комедии «Холодные ноги» (1989), сыграл второстепенную роль в драме «Чертополох» (1987), появлялся в фильмах Фрэнсиса Форда Копполы. К его фильму «От всего сердца» (1981) Уэйтс написал саундтрек и был номинирован с этой работой на «Оскар»

В 1980-х Том Уэйтс познакомился с режиссером Джимом Джармушем и снялся в его фильме «Вне закона» (кадр на фото, 1986). Музыкант увлекся кино, снялся в черной комедии «Холодные ноги» (1989), сыграл второстепенную роль в драме «Чертополох» (1987), появлялся в фильмах Фрэнсиса Форда Копполы. К его фильму «От всего сердца» (1981) Уэйтс написал саундтрек и был номинирован с этой работой на «Оскар»

Фото: Black Snake

«Я настолько беден, что не могу отплатить вам даже вниманием»&lt;br>За свою карьеру Том Уэйтс выпустил 17 студийных альбомов. Две пластинки — «Bone Machine» (1992) и «Mule Variations» (1999) — получили премию «Грэмми»

«Я настолько беден, что не могу отплатить вам даже вниманием»
За свою карьеру Том Уэйтс выпустил 17 студийных альбомов. Две пластинки — «Bone Machine» (1992) и «Mule Variations» (1999) — получили премию «Грэмми»

Фото: AP

«Джентльмен — это человек, который умеет играть на аккордеоне, но никогда не делает этого»&lt;br>На фото: Том Уэйтс в фильме Джима Джармуша «Кофе и сигареты» с Игги Попом (слева), 2003 год

«Джентльмен — это человек, который умеет играть на аккордеоне, но никогда не делает этого»
На фото: Том Уэйтс в фильме Джима Джармуша «Кофе и сигареты» с Игги Попом (слева), 2003 год

Фото: Asmik Ace Entertainment

Одним из увлечений Уэйтса является театр. В 1990 году состоялась премьера спектакля «The Black Rider: The Casting of the Magic Bullets» режиссера Роберта Уилсона. Сценарий к постановке написал Уильям Берроуз, а сам Том Уэйтс, вдохновленный творчеством Бертольта Брехта и Курта Вайля, занялся музыкальным оформлением. Второй совместной работой Уилсона и Уэйтса стал спектакль «Alice» (1992) по мотивам сказок Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье». Позднее музыка, написанная для этой постановки, вышла одноименным студийным альбомом

Одним из увлечений Уэйтса является театр. В 1990 году состоялась премьера спектакля «The Black Rider: The Casting of the Magic Bullets» режиссера Роберта Уилсона. Сценарий к постановке написал Уильям Берроуз, а сам Том Уэйтс, вдохновленный творчеством Бертольта Брехта и Курта Вайля, занялся музыкальным оформлением. Второй совместной работой Уилсона и Уэйтса стал спектакль «Alice» (1992) по мотивам сказок Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье». Позднее музыка, написанная для этой постановки, вышла одноименным студийным альбомом

Фото: AP

«На сегодня высочайшей наградой для артиста, которую наша культура способна ему преподнести, является право появиться в рекламе — мурлыкать какую-то чушь с капота нового автомобиля. Подобную ублюдочную честь я всегда отметаю — непреклонно и молниеносно»&lt;br>Том Уэйтс — противник коммерциализации музыки, он неоднократно судился с крупными компаниями за использование своей музыки в рекламных роликах. Первый подобный иск Уэйтс предъявил к Frito-Lay (выпускает снеки, входит в PepsiCo) за использование песни-двойника и выиграл $2,3 млн компенсации. Аналогичные судебные процессы велись против Audi и Opel. Деньги, полученные после разбирательства с последней компанией, музыкант направил на благотворительность

«На сегодня высочайшей наградой для артиста, которую наша культура способна ему преподнести, является право появиться в рекламе — мурлыкать какую-то чушь с капота нового автомобиля. Подобную ублюдочную честь я всегда отметаю — непреклонно и молниеносно»
Том Уэйтс — противник коммерциализации музыки, он неоднократно судился с крупными компаниями за использование своей музыки в рекламных роликах. Первый подобный иск Уэйтс предъявил к Frito-Lay (выпускает снеки, входит в PepsiCo) за использование песни-двойника и выиграл $2,3 млн компенсации. Аналогичные судебные процессы велись против Audi и Opel. Деньги, полученные после разбирательства с последней компанией, музыкант направил на благотворительность

Фото: AP

«Единственной причиной, по которой стоит писать новые песни, является то, что ты устаешь от старых»&lt;br>На фото: кадр из фильма «Семь психопатов» (2012)

«Единственной причиной, по которой стоит писать новые песни, является то, что ты устаешь от старых»
На фото: кадр из фильма «Семь психопатов» (2012)

Фото: Blueprint Pictures

В 2011 году Тома Уэйтса включили в Зал славы рок-н-ролла. На церемонии музыкант заметил: «Говорят, у меня нет хитов и со мной трудно работать… как будто это плохо». В том же году вышел последний на данный момент студийный альбом музыканта «Bad As Me»

В 2011 году Тома Уэйтса включили в Зал славы рок-н-ролла. На церемонии музыкант заметил: «Говорят, у меня нет хитов и со мной трудно работать… как будто это плохо». В том же году вышел последний на данный момент студийный альбом музыканта «Bad As Me»

Фото: AP

«Став отцом, я усвоил одно: никогда не давай свой автомобиль тому, кому дал жизнь»&lt;br>С 1980 года Том Уэйтс женат на продюсере и исполнительнице Кэтлин Бреннан (на фото). У них два сына и дочь

«Став отцом, я усвоил одно: никогда не давай свой автомобиль тому, кому дал жизнь»
С 1980 года Том Уэйтс женат на продюсере и исполнительнице Кэтлин Бреннан (на фото). У них два сына и дочь

Фото: Brian Snyder / Reuters

Следующая фотография
1 / 12

«Я родился на заднем сиденье такси на больничной парковке под щелканье невыключенного счетчика. Я появился на свет небритым и закричал: "Мне нужно на Таймс-сквер, гони изо всех сил!"»
Том Уэйтс родился в городе Помона (штат Калифорния) 7 декабря 1949 года в семье школьных учителей. Его родители развелись, когда мальчику было 11 лет, с матерью Уэйтс переехал в пригород Сан-Диего, где и закончил школу. Еще во время учебы он играл в школьной группе The Systems. После окончания учебы Уэйтс работал швейцаром в одном из ночных клубов Сан-Диего. Слушая выступления артистов разных направлений и жанров, он начал искать собственный музыкальный стиль и позднее там же дал свой первый концерт

Фото: Ed Caraeff / Getty Images

Отслужив в армии, в береговой охране, Уэйтс переехал в Лос-Анджелес, где познакомился с Гленном Фраем из Eagles, Фрэнком Заппой и другими известными музыкантами. Там же он встретил продюсера Херба Коэна, который в 1972 году помог ему подготовить первый альбом «Closing Time». Одобренная критиками пластинка не произвела большого впечатления на публику. Следующие два альбома тоже не принесли Уэйтсу славы
На фото: с Томми Рамоном из панк-группы The Ramones

Фото: Brad Elterman / REX / Shutterstock / Fotodom

«Мне нравится, когда прекрасные мелодии рассказывают об ужасных вещах»
В 1976 году Том Уэйтс выпустил четвертый альбом «Small Change», который попал в хит-парад Billboard 200 и стал первым коммерчески успешным альбомом музыканта

Фото: David Corio / Redferns / Getty Images

«Мой любимый звук — это жарящийся на сковороде бекон. Если вы запишете этот звук и проиграете его задом наперед, то он будет трещать и пощелкивать, в точности как старая пластинка на 33 оборота»
В следующих альбомах Уэйтс начал экспериментировать над звучанием, используя различные инструменты: волынку, маримбу, орган. В альбоме «Rain Dogs» 1985 года появились аккордеон, тромбон, банджо. Критики с восторгом приняли новую пластинку, журнал Rolling Stone включил его в рейтинги «100 лучших альбомов 1980-х» и «500 величайших альбомов всех времен»

Фото: Orion / REX / Shutterstock / Fotodom

В 1980-х Том Уэйтс познакомился с режиссером Джимом Джармушем и снялся в его фильме «Вне закона» (кадр на фото, 1986). Музыкант увлекся кино, снялся в черной комедии «Холодные ноги» (1989), сыграл второстепенную роль в драме «Чертополох» (1987), появлялся в фильмах Фрэнсиса Форда Копполы. К его фильму «От всего сердца» (1981) Уэйтс написал саундтрек и был номинирован с этой работой на «Оскар»

Фото: Black Snake

«Я настолько беден, что не могу отплатить вам даже вниманием»
За свою карьеру Том Уэйтс выпустил 17 студийных альбомов. Две пластинки — «Bone Machine» (1992) и «Mule Variations» (1999) — получили премию «Грэмми»

Фото: AP

«Джентльмен — это человек, который умеет играть на аккордеоне, но никогда не делает этого»
На фото: Том Уэйтс в фильме Джима Джармуша «Кофе и сигареты» с Игги Попом (слева), 2003 год

Фото: Asmik Ace Entertainment

Одним из увлечений Уэйтса является театр. В 1990 году состоялась премьера спектакля «The Black Rider: The Casting of the Magic Bullets» режиссера Роберта Уилсона. Сценарий к постановке написал Уильям Берроуз, а сам Том Уэйтс, вдохновленный творчеством Бертольта Брехта и Курта Вайля, занялся музыкальным оформлением. Второй совместной работой Уилсона и Уэйтса стал спектакль «Alice» (1992) по мотивам сказок Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье». Позднее музыка, написанная для этой постановки, вышла одноименным студийным альбомом

Фото: AP

«На сегодня высочайшей наградой для артиста, которую наша культура способна ему преподнести, является право появиться в рекламе — мурлыкать какую-то чушь с капота нового автомобиля. Подобную ублюдочную честь я всегда отметаю — непреклонно и молниеносно»
Том Уэйтс — противник коммерциализации музыки, он неоднократно судился с крупными компаниями за использование своей музыки в рекламных роликах. Первый подобный иск Уэйтс предъявил к Frito-Lay (выпускает снеки, входит в PepsiCo) за использование песни-двойника и выиграл $2,3 млн компенсации. Аналогичные судебные процессы велись против Audi и Opel. Деньги, полученные после разбирательства с последней компанией, музыкант направил на благотворительность

Фото: AP

«Единственной причиной, по которой стоит писать новые песни, является то, что ты устаешь от старых»
На фото: кадр из фильма «Семь психопатов» (2012)

Фото: Blueprint Pictures

В 2011 году Тома Уэйтса включили в Зал славы рок-н-ролла. На церемонии музыкант заметил: «Говорят, у меня нет хитов и со мной трудно работать… как будто это плохо». В том же году вышел последний на данный момент студийный альбом музыканта «Bad As Me»

Фото: AP

«Став отцом, я усвоил одно: никогда не давай свой автомобиль тому, кому дал жизнь»
С 1980 года Том Уэйтс женат на продюсере и исполнительнице Кэтлин Бреннан (на фото). У них два сына и дочь

Фото: Brian Snyder / Reuters

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...