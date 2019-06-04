Залпом в историю

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Строительство самого знаменитого в истории России крейсера началось 4 июня (по старому стилю — 23 мая) 1897 года на судостроительной верфи «Новое адмиралтейство» в Санкт-Петербурге. Через три года корабль торжественно спустили на воду в присутствии императора Николая II. Свое название он получил в честь парусного фрегата «Аврора», который защищал Петропавловск-Камчатский в годы Крымской войны

Фото: РИА Новости

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4 июня 1897 года на судоверфи «Новое адмиралтейство» (ныне — «Адмиралтейские верфи») в Санкт-Петербурге был заложен крейсер «Аврора». Не отличавшийся выдающимися боевыми характеристиками и героическими подвигами в морских сражениях, он, тем не менее, вошел в отечественную историю как легендарный корабль, выстрел с которого положил начало Октябрьской революции. История «непотопляемого» крейсера «Аврора» — в фотогалерее “Ъ”.


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