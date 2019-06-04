Залпом в историю

4 июня 1897 года на судоверфи «Новое адмиралтейство» (ныне — «Адмиралтейские верфи») в Санкт-Петербурге был заложен крейсер «Аврора». Не отличавшийся выдающимися боевыми характеристиками и героическими подвигами в морских сражениях, он, тем не менее, вошел в отечественную историю как легендарный корабль, выстрел с которого положил начало Октябрьской революции. История «непотопляемого» крейсера «Аврора» — в фотогалерее “Ъ”.