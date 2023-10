В марте 1984 года группа The Police распалась, и Стинг начал сольную карьеру. Уже первый альбом музыканта с элементами джаза «Dream of the Blue Turtles» стал платиновым. Вскоре новые пластинки стали выходить одна за одной, музыкант получал престижные премии, а его имя можно было частенько увидеть на дисках у самых разных исполнителей. Всего за свою музыкальную карьеру Стинг получил 17 наград «Грэмми»

Фото: AP / Mike Albans