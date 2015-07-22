"Земфира повела себя естественно — перед хамами выступать нельзя"

Земфиру обвинили в хулиганстве на концерте двухлетней давности. Заявление на певицу написал житель Ростовской области. По его словам, в 2013 году артистка позволила себе сорваться матом на неадекватное поведение одного из фанатов. Ведущая "Коммерсантъ FM" Оксана Барыкина обсудила эту тему с Андреем Бильжо, известным художником, писателем и ресторатором, а по образованию — психиатром.

Фото: m.zakharova/zemfira.ru

Обратиться в МВД именно сейчас пострадавший решил после недавнего выступления Земфиры в Грузии, где ему лично довелось наблюдать, как певица размахивала украинским флагом, что напомнило о пережитом стрессе. Интересы заявителя представляет Ярослав Михайлов, который ранее обвинял Ксению Собчак в оскорблении чувств верующих.

— Андрей Георгиевич, что думаете по этому поводу?

— Все больше и больше меня потрясают наши новости. И главное что, ладно, есть разные люди, и журналисты прекрасно знают, какие письма раньше приходили в редакцию. Сегодня все это открыто, мы видим, какие комментарии появляются. Существуют разные психические типы, разный социальный уровень, интеллектуальный уровень, уровень психического здоровья в том числе, коль я об этом говорю. Интересно, что на какие-то письма редакция не отвечала — на какие-то комментарии легко можно было не отвечать.

Отчего Следственный комитет действительно возбудил дело и стал этим заниматься? Им больше заниматься нечем? Прошло два года, тогда никто не реагировал. Через два года какой-то человек, "испытавший стресс" ранее, снова пришел на концерт того же певца со своим ребенком и испытал стресс от того, что Земфира взяла украинский флаг, вспомнил, какое для него было потрясение в 2012 году, когда Земфира что-то сказала на публику. Как не хотелось мне это делать, но я должен, потому что честно отношусь к своей работе, — я прочитал, что было в 2013 году: кошмарнейший концерт, кошмарно вела себя публика, позорно, кричала из зала, заказывала песни, грубила.

— Как в ресторане.

— Как в ресторане, да. "Давай мне это, давай ту спой, "Ромашки" давай. Кончай это, давай "Ромашки" сюда". Девушки фотографировались на фоне Земфиры. Концерт половина зала не слушала. Это позор для Ростова, по большому счету. Если говорить вообще об уровне культуры, конечно, певица повела себя так, как должна была повести, потому что Земфира — неординарный человек, гениальный человек и, на мой взгляд, одна из лучших, если не лучшая на сегодняшний день певица. Мощная личность. Вообще радует, что есть сегодня настоящие музыканты, такие как Андрей Макаревич, Диана Арбенина, Земфира, безусловно, в этом ряду, Сережа Шнуров. Это сильные люди, личности, которые не плывут по течению, а имеют на все свою точку зрения даже тогда, когда они, может быть, и заблуждаются. Но не в этом дело. Певица повела себя так: естественно, перед хамами нельзя выступать, она хлопнула крышкой рояля и сказала: "Я никогда не вернусь в Ростов". Спела песню "Аривидерчи" и покинула сцену.

Кстати, этот Ярослав Михайлов из города Кирова является почему-то ведущим экспертом христианского правозащитного центра РПЦ, и это его, кстати говоря, оскорбило появление Ксении Собчак в одежде православного священника, это одна и та же история, одна и та же личность, которая продуцирует такие провокационные и малоинтересные, на самом деле, вещи. Но мне что это напомнило: в одном ресторанчике, к которому я имею отношение, тоже бывают такие случаи. Например, через год пришел иск, и нас вызывали в суд, потому что человек из того же потрясающего города, сейчас меня осенило, из города Ростова — может быть, у них там какая-то организация есть — якобы отравился у нас в ресторане. Но через год он вспомнил об этом, через год.

— Что-то тоже, видно, напомнило ему.

— Видимо, второй раз отравился пирожком у себя в Ростове уже.

— И вспомнил про вас.

— Да. Серьезное было дело, серьезно вызывали в суд, были проверки.

— Вообще-то есть такое понятие — "за давностью".

— За давностью. А недавно совсем у нас одна дама грохнулась, будучи в состоянии алкогольного опьянения под Новый год, на высоких каблуках с лестницы и сломала себе руку. Драматическая история, но дама была сильно пьяна. Прошло шесть месяцев, и дама подает на нас в суд — спустя полгода.

— Вы ее напоили? В этом вас обвинили или в чем?

— В том, что она грохнулась с лестницы.

— А, не в том, что вы ее алкоголем напоили?

— Дескать, у нас лестница не та или что-то в этом роде. В общем, есть люди, у которых отставленная реакция, я бы назвал их тугодумами. А еще нет практически никакой совести у тугодумов, это я корректно, чтобы не закрыли радиостанцию.

— Ну да, вы же держите себя в руках, мы помним.

— Я держу себя в руках, будьте здоровы, берите с меня пример и держите себя в руках, дорогие мои.