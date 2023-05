«Музыка — это то, что пробуждает в нас память. Чем дольше какая-то мелодия живет внутри нас, тем больше воспоминаний нанизывается на нее»

В октябре 1972 года вышел альбом Talking Book, восторженно принятый критиками и слушателями. На все без исключения песни другими музыкантами были записаны кавер-версии. Суперхитами стали песни You Are The Sunshine Of My Life и Superstition, которая сейчас является классикой фанк-музыки. Две песни с этого альбома принесли Уандеру три премии Grammy, которые стали первыми в его карьере

Фото: Allan Tannenbaum / Getty Images