В начале 90-х Чарльз оставался такой же значимой фигурой в мире музыки, как и раньше. Участвовал в проекте своего давнего друга Квинси Джонса «I’ll be good to you» (1990), классическом госпеле «Amazing Grace» с Лондонским оркестром в рамках благотворительной акции. Выпустил альбомы «My World», «Strong Love Affair» и «Thanks for Bringing Love Around Again» — последний сольный альбом Чарльза

Фото: AP / Kevork Djansezian