31 марта, среда
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1889 год. Официальное открытие Эйфелевой башни в Париже (Франция)

Фото: National Gallery of Art / AP

День в истории: 31 марта

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Возвращение ГДР сокровищ Дрезденской галереи, первые многопартийные выборы в Албании, вручение Леониду Брежневу Ленинской премии по литературе и другие события, которыми запомнился этот день в истории,— в фотогалерее “Ъ”.


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