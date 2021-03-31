День в истории: 31 марта

Возвращение ГДР сокровищ Дрезденской галереи, первые многопартийные выборы в Албании, вручение Леониду Брежневу Ленинской премии по литературе и другие события, которыми запомнился этот день в истории,— в фотогалерее “Ъ”.
Возвращение ГДР сокровищ Дрезденской галереи, первые многопартийные выборы в Албании, вручение Леониду Брежневу Ленинской премии по литературе и другие события, которыми запомнился этот день в истории,— в фотогалерее “Ъ”.
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