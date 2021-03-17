17 марта, среда
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1937 год. В СССР принят закон, запрещающий крестьянам покидать колхозы без разрешения

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

День в истории: 17 марта

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Бегство далай-ламы из Тибета, голосование в ЮАР, давшее равные права гражданам независимо от цвета кожи, назначение первой женщины на пост премьер-министра Израиля и другие новости, которыми запомнился этот день в истории,— в фотогалерее “Ъ”.


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