День в истории: 17 марта

Бегство далай-ламы из Тибета, голосование в ЮАР, давшее равные права гражданам независимо от цвета кожи, назначение первой женщины на пост премьер-министра Израиля и другие новости, которыми запомнился этот день в истории,— в фотогалерее “Ъ”.
Бегство далай-ламы из Тибета, голосование в ЮАР, давшее равные права гражданам независимо от цвета кожи, назначение первой женщины на пост премьер-министра Израиля и другие новости, которыми запомнился этот день в истории,— в фотогалерее “Ъ”.
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