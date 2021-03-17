День в истории: 17 марта

Бегство далай-ламы из Тибета, голосование в ЮАР, давшее равные права гражданам независимо от цвета кожи, назначение первой женщины на пост премьер-министра Израиля и другие новости, которыми запомнился этот день в истории,— в фотогалерее “Ъ”.