16 марта, вторник
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1914 год. Началось строительство линкора USS Arizona. Он был спущен на воду 19 июня 1915 года и потоплен японской авиацией 7 декабря 1941 года в Перл-Харборе. Останки корабля, находящиеся на дне бухты, превращены в мемориал

Фото: U.S. Navy

День в истории: 16 марта

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Референдум в Крыму, начало строительства линкора USS Arizona, образование Вермахта и введение всеобщей воинской повинности в нацистской Германии и другие события, которыми запомнился этот день в истории,— в фотогалерее “Ъ”.


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