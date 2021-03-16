День в истории: 16 марта

Референдум в Крыму, начало строительства линкора USS Arizona, образование Вермахта и введение всеобщей воинской повинности в нацистской Германии и другие события, которыми запомнился этот день в истории,— в фотогалерее “Ъ”.
Референдум в Крыму, начало строительства линкора USS Arizona, образование Вермахта и введение всеобщей воинской повинности в нацистской Германии и другие события, которыми запомнился этот день в истории,— в фотогалерее “Ъ”.
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