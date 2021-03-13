День в истории: 13 марта

Избрание папы римского Франциска, прощание Лучано Паваротти, введение русского языка как обязательного для изучения во всех советских школах и другие события, которыми запомнился этот день в истории,— в фотогалерее “Ъ”.
Избрание папы римского Франциска, прощание Лучано Паваротти, введение русского языка как обязательного для изучения во всех советских школах и другие события, которыми запомнился этот день в истории,— в фотогалерее “Ъ”.
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