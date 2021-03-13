13 марта, суббота
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1938 год. Русский язык введен как обязательный предмет для изучения во всех школах СССР

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

День в истории: 13 марта

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Избрание папы римского Франциска, прощание Лучано Паваротти, введение русского языка как обязательного для изучения во всех советских школах и другие события, которыми запомнился этот день в истории,— в фотогалерее “Ъ”.


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