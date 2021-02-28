28 февраля, воскресенье
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

7
1854 год. Основана Республиканская партия США

Фото: AP

День в истории: 28 февраля

от

Основание Республиканской партии США, закрытие Зимних Олимпийских игр в Ванкувере, отречение от престола папы римского Бенедикта XVI и другие события, которыми запомнился этот день в истории,— в фотогалерее “Ъ”.


Комментарии

Печать

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя