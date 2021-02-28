День в истории: 28 февраля

Основание Республиканской партии США, закрытие Зимних Олимпийских игр в Ванкувере, отречение от престола папы римского Бенедикта XVI и другие события, которыми запомнился этот день в истории,— в фотогалерее “Ъ”.
Основание Республиканской партии США, закрытие Зимних Олимпийских игр в Ванкувере, отречение от престола папы римского Бенедикта XVI и другие события, которыми запомнился этот день в истории,— в фотогалерее “Ъ”.
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