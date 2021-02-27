27 февраля, суббота
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1825 год. Опубликована первая глава романа Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин»

Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ

День в истории: 27 февраля

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Публикация первой главы «Евгения Онегина», создание Временного правительства России, первый полет транспортного самолета Ан-22 и другие события, которыми запомнился этот день в истории,— в фотогалерее “Ъ”.


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