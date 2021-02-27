День в истории: 27 февраля

Публикация первой главы «Евгения Онегина», создание Временного правительства России, первый полет транспортного самолета Ан-22 и другие события, которыми запомнился этот день в истории,— в фотогалерее “Ъ”.
Публикация первой главы «Евгения Онегина», создание Временного правительства России, первый полет транспортного самолета Ан-22 и другие события, которыми запомнился этот день в истории,— в фотогалерее “Ъ”.
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