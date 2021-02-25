25 февраля, четверг
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1836 год. Сэмюэл Кольт получил в США первый патент на автоматический револьвер

Фото: John Chester Buttre / Wikipedia

День в истории: 25 февраля

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Инаугурация президента Украины Виктора Януковича, доклад о разоблачении культа личности Иосифа Сталина, крушение самолета Boeing 737 в Амстердаме и другие события, которыми запомнился этот день в истории,— в фотогалерее “Ъ”.


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