День в истории: 25 февраля

Инаугурация президента Украины Виктора Януковича, доклад о разоблачении культа личности Иосифа Сталина, крушение самолета Boeing 737 в Амстердаме и другие события, которыми запомнился этот день в истории,— в фотогалерее “Ъ”.
Инаугурация президента Украины Виктора Януковича, доклад о разоблачении культа личности Иосифа Сталина, крушение самолета Boeing 737 в Амстердаме и другие события, которыми запомнился этот день в истории,— в фотогалерее “Ъ”.
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