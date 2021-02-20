День в истории: 20 февраля

Формальное начало нагорно-карабахского конфликта, учреждение Санкт-Петербургского государственного университета, премьера фильма Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник» и другие события, которыми запомнился этот день в истории,— в фотогалерее “Ъ”.