20 февраля, суббота
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

10
1819 год. По указу Александра I был воссоздан Санкт-Петербургский государственный университет

Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ   |  купить фото

День в истории: 20 февраля

от

Формальное начало нагорно-карабахского конфликта, учреждение Санкт-Петербургского государственного университета, премьера фильма Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник» и другие события, которыми запомнился этот день в истории,— в фотогалерее “Ъ”.


Комментарии

Печать

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя