День в истории: 20 февраля

Формальное начало нагорно-карабахского конфликта, учреждение Санкт-Петербургского государственного университета, премьера фильма Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник» и другие события, которыми запомнился этот день в истории,— в фотогалерее “Ъ”.
Формальное начало нагорно-карабахского конфликта, учреждение Санкт-Петербургского государственного университета, премьера фильма Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник» и другие события, которыми запомнился этот день в истории,— в фотогалерее “Ъ”.
просмотров: 109261
просмотров: 68284
просмотров: 64497
просмотров: 64463
просмотров: 62037