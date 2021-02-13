13 февраля, суббота
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1917 год. В Париже арестована гражданка Нидерландов Маргарета Гертруда Зелле, известная под именем Мата Хари

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

День в истории: 13 февраля

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Избрание Константина Черненко генеральным секретарем ЦК КПСС, восхождение на Эльбрус советских воинов-альпинистов, арест Маты Хари в Париже и другие события, которыми запомнился этот день в истории,— в фотогалерее “Ъ”.


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