День в истории: 10 февраля

Создание танцевального ансамбля под руководством Игоря Моисеева, шахматный матч между Гарри Каспаровым и суперкомпьютером, открытие Олимпийских игр в Турине и другие события, которыми запомнился этот день в истории,— в фотогалерее “Ъ”.