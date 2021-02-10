10 февраля, среда
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1906 год. Спущен на воду английский броненосец «Dreadnought» («Неустрашимый»), лучший корабль своего времени

Фото: U.S. Naval Historical Center

День в истории: 10 февраля

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Создание танцевального ансамбля под руководством Игоря Моисеева, шахматный матч между Гарри Каспаровым и суперкомпьютером, открытие Олимпийских игр в Турине и другие события, которыми запомнился этот день в истории,— в фотогалерее “Ъ”.


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