День в истории: 5 февраля

Взрыв на станции «Белорусская-кольцевая», окончание первых зимних Олимпийских Игр в Шамони, запуск советского пилотируемого корабля Союз ТМ-2 и другие события, которыми запомнился этот день в истории,— в фотогалерее “Ъ”.