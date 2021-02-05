День в истории: 5 февраля

Взрыв на станции «Белорусская-кольцевая», окончание первых зимних Олимпийских Игр в Шамони, запуск советского пилотируемого корабля Союз ТМ-2 и другие события, которыми запомнился этот день в истории,— в фотогалерее “Ъ”.
Взрыв на станции «Белорусская-кольцевая», окончание первых зимних Олимпийских Игр в Шамони, запуск советского пилотируемого корабля Союз ТМ-2 и другие события, которыми запомнился этот день в истории,— в фотогалерее “Ъ”.
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