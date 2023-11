«В английском языке есть два слова, которые я ненавижу больше всего: ''хорошенькая“ и ''красивая“. Думаю, я бы ударила того, кто меня бы сейчас так назвал»

Признанная всем миром красавицей Вивьен Ли сама терпеть не могла, когда ее называли красивой (на фото в роли Бланш Дюбуа в фильме «Трамвай желание»

Фото: Global Look / Russian Look / Global Look/ Russian Look