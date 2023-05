Прослушивание кавер-версий своих песен побудило Боба Дилана собрать команду рок-музыкантов и перейти от акустической фолк-музыки к фолк-року. В 1965 году вышел первый альбом так называемой «великой рок-трилогии Боба Дилана» — «Bringing It All Back Home». Далее последовали «Highway 61 Revisited» (1965) и «Blonde On Blonde» (1966)

Фото: AP