«Я призван спасти искусство от пустоты»

Вторая мировая война и нацистские репрессии заставили еврея по национальности фотографа Филиппа Хальсмана переехать в Нью-Йорк, где он и познакомился с Сальвадором Дали. Хальсман и Дали поддерживали творческие и дружеские отношения в течение 30 лет Фото: портрет Сальвадора Дали от Филиппа Халсмана, 1942 год

Фото: AP / Courtesy of the Howard Greenberg Gallery via the Philadelphia Museum of Art, Philippe Halsman