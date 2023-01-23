«Я призван спасти искусство от пустоты»

Сальвадор Дали родился в Испании 11 мая 1904 года в Фигерасе (провинция Жирона) в семье зажиточного нотариуса. В своей биографии художник писал: «Мой брат умер от менингита года за три до моего рождения. Отчаявшиеся отец и мать не нашли иного утешения, кроме моего появления на свет. Мы были похожи с братом как две капли воды: та же печать гениальности, то же выражение беспричинной тревоги». Третьим ребенком в семье Дали была девочка, которая стала для него одним из лучших друзей детства, а впоследствии позировала для многих работ Дали На фото: семья Сальвадора Дали

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