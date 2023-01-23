«Я призван спасти искусство от пустоты»

23 января 1989 года умер Сальвадор Дали. Испанский живописец, график, скульптор, режиссер и писатель за свою жизнь создал более полутора тысяч работ, прочно войдя в историю искусства. Жизнь и работы художника-сюрреалиста — в фотогалерее «Ъ».
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23 января 1989 года умер Сальвадор Дали. Испанский живописец, график, скульптор, режиссер и писатель за свою жизнь создал более полутора тысяч работ, прочно войдя в историю искусства. Жизнь и работы художника-сюрреалиста — в фотогалерее «Ъ».
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