Египет, кажется, посетили миллионы туристов из России. Про него давно говорят "банальное направление". Однако Петр Воронков уверен: в этой стране можно не только научиться дайвингу и отдохнуть на пляже. Здешние земли буквально дышат историей – от древнейших времен до наших дней.

О Египте сегодня. Кто сказал, что банальное направление? А дайвингу вы где будете обучаться? А первое дайв-сафари по Красному морю? Впечатления плюс, как сегодня говорят, самый бюджетный вариант, особенно для начинающих.

А вообще Египет — абсолютно неизученная страна, загадочная, если хотите, мистическая. Смешение культур: африканской, азиатской и даже европейской. Его называют местом силы. Здешняя земля, песок пропитаны энергетикой целых эпох. Через Синай проходила часть Шелкового пути, здесь же шли крестоносцы, по этой дороге везли рабов из Африки в Рим. Как-то в пустыне я наткнулся на большой камень, почти скалу. Порода вокруг осела, а внизу, как на карте, можно было читать историю веков от неандертальских рисунков, знаки рыцарей-тамплиеров, шумерские письмена, арабская вязь, наверху, ясное дело, граффити "Маша&Саша".

Пусть кто-то смеется над фотографией с верблюдом, у меня ко всем вьючным почтительное отношение. А верблюд однажды спас мне жизнь во время песчаной бури. Кстати, это совет: случись нечто подобное, не отходите от вашего горбатого друга ни на шаг, и все будет в порядке, он вас обязательно выведет. Хотите респектабельного отдыха — остановитесь в уютном, выполненном в восточном стиле, отеле, где-нибудь в Makadi Bay: водные лыжи, яхты, рыбалка, да все, что хотите, джип-сафари, Луксор, гора Моисея, круизы по Нилу и, конечно, дайвинг forever. Красное море — самое богатое живностью и находками. И это все тоже Египет.