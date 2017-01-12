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Экологи хотят запретить жечь / Российские зеленые выступили против строительства мусоросжигательных заводов

Экологи хотят запретить жечь

Российские зеленые выступили против строительства мусоросжигательных заводов

Лидер «Боксеров» добился компенсации / ЕСПЧ назначил €5,2 тысячи выплаты главе ОПС за бесчеловечное обращение с ним в ходе следствия

Лидер «Боксеров» добился компенсации

ЕСПЧ назначил €5,2 тысячи выплаты главе ОПС за бесчеловечное обращение с ним в ходе следствия

Дети в обмен на энергоносители / Местные власти в Татарстане предложили изымать несовершеннолетних за долги по ЖКХ

Дети в обмен на энергоносители

Местные власти в Татарстане предложили изымать несовершеннолетних за долги по ЖКХ

«Не допустите разорения и суицида» / В Казани пикет с требованием санации Татфондбанка собрал около 80 человек

«Не допустите разорения и суицида»

В Казани пикет с требованием санации Татфондбанка собрал около 80 человек

Слову Рустама Минниханова придали вес / Эксперты заявили о снижении влияния главы Татарстана на федеральный центр

Слову Рустама Минниханова придали вес

Эксперты заявили о снижении влияния главы Татарстана на федеральный центр

Врачу простили смерть пациента / Дело главного хирурга Сабинской ЦРБ закрыто за примирением сторон

Врачу простили смерть пациента

Дело главного хирурга Сабинской ЦРБ закрыто за примирением сторон

ФАР заехала на зеленую зону / Суд признал незаконным взыскание штрафов с автовладельцев казанскими чиновниками

ФАР заехала на зеленую зону

Суд признал незаконным взыскание штрафов с автовладельцев казанскими чиновниками

Члена избиркома подвела торговля на вокзалах / Тимур Эткеев получил срок за мошенничество

Члена избиркома подвела торговля на вокзалах

Тимур Эткеев получил срок за мошенничество

Татфондбанк сыграл по нотам "Траста" / Банк переоформлял вклады в ценные бумаги

Татфондбанк сыграл по нотам "Траста"

Банк переоформлял вклады в ценные бумаги

Юго-восточные асы / «ЮВТ Аэро» нацелились на Москву и Калининград

Юго-восточные асы

«ЮВТ Аэро» нацелились на Москву и Калининград

Парковке FIFA нашли место в суде / Казанские активисты пытаются оспорить ее строительство на месте рощи

Парковке FIFA нашли место в суде

Казанские активисты пытаются оспорить ее строительство на месте рощи

Спецпроект

    Что делать вкладчику Интехбанка?

    Что делать вкладчику Интехбанка? Подробная инструкция по получению денег

    Что делать вкладчику Татфондбанка?

    Что делать вкладчику Татфондбанка? Подробная инструкция по получению денег

    Наглядно

      Прощание с погибшими в авиакатастрофе Ту-154

      Фотогалерея:

      Прощание с погибшими в авиакатастрофе Ту-154

      Как прошли панихиды

      «Мне претит запуганность общества, массовая паранойя»

      Фотогалерея:

      «Мне претит запуганность общества, массовая паранойя»

      Как проходили и к чему привели акции Петра Павленского, сбежавшего от уголовного преследования во Францию

      Катастрофа грузового самолета Boeing 747 под Бишкеком

      Фотогалерея:

      Катастрофа грузового самолета Boeing 747 под Бишкеком

      Кадры с места трагедии

      Страсти по Beatles

      Фотогалерея:

      Страсти по Beatles

      Как слава ливерпульской четверки набирала силу и превратилась в «битломанию»

      Непьющие двадцатые

      Фотогалерея:

      Непьющие двадцатые

      Как Америка жила во время сухого закона

      День в истории: 16 января

      Фотогалерея:

      День в истории: 16 января

      Основание первой русской Военной инженерной школы, самосожжение чешского студента Яна Палаха, авиакатастрофа самолета Trans World Airlines и другие события, которыми запомнился этот день

      Хроники Вьетнамской войны

      Фотогалерея:

      Хроники Вьетнамской войны

      15 января 1973 года в связи с прогрессом на Парижских мирных переговорах американские вооруженные силы прекратили все боевые операции против Северного Вьетнама

      «Дакар—2017»

      Фотогалерея:

      «Дакар—2017»

      Как проходили основные этапы ралли

      События недели

      9–15 января:

      События недели

      Первая пресс-конференция Дональда Трампа после победы на выборах президента США, расширение «списка Магнитского», сокращение нефтедобычи российскими компаниями

      «Я сделал больше паршивых картин, чем какой-либо актер в истории»

      Фотогалерея:

      «Я сделал больше паршивых картин, чем какой-либо актер в истории»

      14 января 1957 года умер актер Хамфри Богарт

      Залечь на дно

      Фотогалерея:

      Залечь на дно

      Крупнейшие пассажирские суда, которые затонули по разным причинам

      «Делайте сегодня что-то, чтобы приблизиться к мечтам»

      Фотогалерея:

      «Делайте сегодня что-то, чтобы приблизиться к мечтам»

      13 января 40 лет исполняется британскому актеру Орландо Блуму

      «В творчестве нельзя скрыться, нельзя играть»

      Фотогалерея:

      «В творчестве нельзя скрыться, нельзя играть»

      12 января актрисе, режиссеру, сценаристу и телеведущей Ренате Литвиновой исполняется 50 лет

      Американская мечта

      Фотогалерея:

      Американская мечта

      Новинки автосалона в Детройте

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      Пока все в Думе Председать Госсовета Фарид Мухаметшин Татарстана о политических итогах 2016 года
      На пути к возрождению Минтимер Шаймиев о возрождении Собора Казанской иконы Божией Матери и создании Болгарской исламской академии

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      Газета «Коммерсантъ» принимает объявления о банкротстве по адресу: Казань, ул. Пушкина, 18, офис 18…
      Принимаем объявления
      о банкротстве       Газета «Коммерсантъ» принимает объявления о банкротстве по адресу: Казань, ул. Пушкина, 18, офис 18…

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