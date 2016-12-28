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Завершено расследование дела о пожаре в ТЦ «Адмирал» / Обвиняемым предъявлены иски на 11,27 млрд рублей

Завершено расследование дела о пожаре в ТЦ «Адмирал»

Обвиняемым предъявлены иски на 11,27 млрд рублей

Федерация вложится в свои субъекты / Правительство готово обменивать деньги на эффективность регионов

Федерация вложится в свои субъекты

Правительство готово обменивать деньги на эффективность регионов

Татарстан поднимет договор с Москвой / Республика предложит центру продлить соглашение о разграничении полномочий

Татарстан поднимет договор с Москвой

Республика предложит центру продлить соглашение о разграничении полномочий

Родные погибшего ищут спасение в ЕСПЧ / Брат убитого активиста федерации рыболовства пожаловался на бездействие службы 112

Родные погибшего ищут спасение в ЕСПЧ

Брат убитого активиста федерации рыболовства пожаловался на бездействие службы 112

За опасное вождение могут лишать прав / С подобным предложением выступил парламент Татарстана

За опасное вождение могут лишать прав

С подобным предложением выступил парламент Татарстана

«Куда страна идет?» / Президент Татарстана раскритиковал финансовые отношения федерального центра и регионов

«Куда страна идет?»

Президент Татарстана раскритиковал финансовые отношения федерального центра и регионов

Следствие ответило на голоса / Подозреваемого в убийстве набережночелнинского бизнесмена проверят на вменяемость

Следствие ответило на голоса

Подозреваемого в убийстве набережночелнинского бизнесмена проверят на вменяемость

Татарстан не хочет платить за эксперименты / Республика против идеи Минфина взять компенсацию за НДД со всей отрасли

Татарстан не хочет платить за эксперименты

Республика против идеи Минфина взять компенсацию за НДД со всей отрасли

Дефолт служебного положения / Бывший директора центра «Ветеран» в Альметьевске осуждена за мошенничество с кредитами

Дефолт служебного положения

Бывший директора центра «Ветеран» в Альметьевске осуждена за мошенничество с кредитами

Коммуниста судят за единоросса / Партийца обвиняют в вымогательстве денег у депутата Госдумы Айрата Хайруллина

Коммуниста судят за единоросса

Партийца обвиняют в вымогательстве денег у депутата Госдумы Айрата Хайруллина

Татфондбанк решил достать «Жемчужину» / Он инициировал банкротство ресторанного комплекса под Уфой

Татфондбанк решил достать «Жемчужину»

Он инициировал банкротство ресторанного комплекса под Уфой

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    Что делать вкладчику Татфондбанка? Подробная инструкция по получению денег

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      Светские итоги 2016 года

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