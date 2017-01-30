01 февраля, среда

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Газ немного тормоз / Водители Татарстана сорвали планы правительства по переходу с бензина на метан

Газ немного тормоз

Водители Татарстана сорвали планы правительства по переходу с бензина на метан

И изъять айфон в доход государства / Обвинение потребовало сурово наказать за пост в интернете

И изъять айфон в доход государства

Обвинение потребовало сурово наказать за пост в интернете

Почти половина россиян не возражает против хиджабов / Граждане становятся более терпимыми

Почти половина россиян не возражает против хиджабов

Граждане становятся более терпимыми

Лидеру «Золотой Орды» нашли экстремизм / Татарского активиста Даниса Сафаргали будут судить за публикации в интернете

Лидеру «Золотой Орды» нашли экстремизм

Татарского активиста Даниса Сафаргали будут судить за публикации в интернете

Процент отборота / Татарстан снизил нагрузку предприятий по участию в программе соципотеки

Процент отборота

Татарстан снизил нагрузку предприятий по участию в программе соципотеки

Энергетику пересчитали старые налоги / Главу ФЭСКО подозревают в сокрытии 11 млн рублей

Энергетику пересчитали старые налоги

Главу ФЭСКО подозревают в сокрытии 11 млн рублей

Бывшего банкира освободили от хищения / Экс-предправления «БТА-Казань» Руслан Алимов осужден за причинение имущественного ущерба

Бывшего банкира освободили от хищения

Экс-предправления «БТА-Казань» Руслан Алимов осужден за причинение имущественного ущерба

КС проверит призывы к сепаратизму / Осужденный за критику присоединения Крыма Рафис Кашапов обжалует норму УК

КС проверит призывы к сепаратизму

Осужденный за критику присоединения Крыма Рафис Кашапов обжалует норму УК

Суду во «Благо» / Учредителей казанского кооператива обвиняют в хищении 340 млн рублей

Суду во «Благо»

Учредителей казанского кооператива обвиняют в хищении 340 млн рублей

Татарстан превышает градус / Чиновники отчитались о росте продаж водки населению

Татарстан превышает градус

Чиновники отчитались о росте продаж водки населению

Льготникам понизят нуждаемость / Татарстан намерен ограничить число претендующих на соцподдержку

Льготникам понизят нуждаемость

Татарстан намерен ограничить число претендующих на соцподдержку

Спецпроект

    Что делать вкладчику Интехбанка?

    Что делать вкладчику Интехбанка? Подробная инструкция по получению денег

    Что делать вкладчику Татфондбанка?

    Что делать вкладчику Татфондбанка? Подробная инструкция по получению денег

    Наглядно

      Фото дня: 1 февраля

      Фотогалерея:

      Фото дня: 1 февраля

      Фестиваль викингов в Великобритании, выселение палестинцев с Западного берега реки Иордан, пикетирование Сбербанка на Украине и другие яркие кадры ушедшего дня

      Кровавая свадебная церемония

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      Кровавая свадебная церемония

      Как в Китае возрождают традицию драться за невесту домашними птицами

      «Диктатуры Ельцина не было и не будет, а других диктатур я не допущу»

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      «Диктатуры Ельцина не было и не будет, а других диктатур я не допущу»

      1 февраля 1931 года в селе Бутка на Урале родился первый президент России Борис Ельцин

      День в истории: 1 февраля

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      День в истории: 1 февраля

      Первая свадьба в Церкви Сатаны, интронизация Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, первая женщина на посту премьер-министра Исландии

      McDonald’s — вот что мы любим

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      McDonald’s — вот что мы любим

      31 января 1990 года в Москве открылся первый McDonald’s

      Карнавал демонов

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      Как испанцы встречают весну

      Топ-менеджер с трубой

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      Топ-менеджер с трубой

      31 января исполняется 55 лет Алексею Миллеру

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      Хроника Холодной войны

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      «Нация иммигрантов»

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      «Мисс Вселенная-2017»

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      «Мисс Вселенная-2017»

      Как прошел финал конкурса красоты

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      «Шахматный гений никогда не делал человека счастливым»

      30 января 80-летие отмечает гроссмейстер Борис Спасский

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      Как прошли показы мировых брендов

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      Пока все в Думе Председать Госсовета Фарид Мухаметшин Татарстана о политических итогах 2016 года
      На пути к возрождению Минтимер Шаймиев о возрождении Собора Казанской иконы Божией Матери и создании Болгарской исламской академии

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      Газета «Коммерсантъ» принимает объявления о банкротстве по адресу: Казань, ул. Пушкина, 18, офис 18…
      Принимаем объявления
      о банкротстве       Газета «Коммерсантъ» принимает объявления о банкротстве по адресу: Казань, ул. Пушкина, 18, офис 18…

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      Кто получил мандат от Татарстана „Ъ“ рассказывает о представителях республики в Госдуме нового созыва
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