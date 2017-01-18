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«Да здравствует Татарстан!» / Клиенты Татфондбанка потребовали от властей республики вложить 20 млрд рублей в санацию

«Да здравствует Татарстан!»

Клиенты Татфондбанка потребовали от властей республики вложить 20 млрд рублей в санацию

Узник Гуантанамо предпочел России ОАЭ / Обвиняемому в связях с террористами не грозит экстрадиция на родину

Узник Гуантанамо предпочел России ОАЭ

Обвиняемому в связях с террористами не грозит экстрадиция на родину

Минобороны призывает новых гражданских / Пассажирский авиапарк для военных может быть обновлен

Минобороны призывает новых гражданских

Пассажирский авиапарк для военных может быть обновлен

Единоросс не доберется до суда / Пострадавший от вымогательства Айрат Хайруллин не может прийти на процесс из-за регламента Госдумы

Единоросс не доберется до суда

Пострадавший от вымогательства Айрат Хайруллин не может прийти на процесс из-за регламента Госдумы

Надзиратель рассчитается за побег / Бывший начальник татарстанской колонии приговорен к штрафу

Надзиратель рассчитается за побег

Бывший начальник татарстанской колонии приговорен к штрафу

Карта поздравлений / Владимир Путин и Дмитрий Медведев отметили юбилей Минтимера Шаймиева

Карта поздравлений

Владимир Путин и Дмитрий Медведев отметили юбилей Минтимера Шаймиева

Госдума сохранила разводы / Парламентарии не поддержали инициативу Татарстана по ужесточению Семейного кодекса

Госдума сохранила разводы

Парламентарии не поддержали инициативу Татарстана по ужесточению Семейного кодекса

Утраченное считать уплаченным / Татарстан нашел новый способ поддержки клиентов проблемных банков

Утраченное считать уплаченным

Татарстан нашел новый способ поддержки клиентов проблемных банков

Договору между Москвой и Казанью готовят продление / Минтимер Шаймиев встретится с Владимиром Путиным накануне своего юбилея

Договору между Москвой и Казанью готовят продление

Минтимер Шаймиев встретится с Владимиром Путиным накануне своего юбилея

Верховный суд вовлекают в избирательный процесс / "Яблоко" пожаловалось на нежелание ЦИКа решать вопросы коллегиально

Верховный суд вовлекают в избирательный процесс

"Яблоко" пожаловалось на нежелание ЦИКа решать вопросы коллегиально

Мошенник раскаялся / Глава «Геополиса» получил условный срок

Мошенник раскаялся

Глава «Геополиса» получил условный срок

Спецпроект

    Что делать вкладчику Интехбанка?

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    Что делать вкладчику Татфондбанка?

    Что делать вкладчику Татфондбанка? Подробная инструкция по получению денег

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      Властные объятия

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      Властные объятия

      21 января отмечается международный праздник — День объятий. Как и с кем обнимаются политики

      «Встаньте, товарищи, Ильича хоронят»

      Фотогалерея:

      «Встаньте, товарищи, Ильича хоронят»

      21 января 1924 года умер Владимир Ленин

      Вашингтон против

      Фотогалерея:

      Вашингтон против

      Как в столице США прошли акции против нового президента Дональда Трампа

      События недели 16–22 января

      Фотогалерея:

      События недели 16–22 января

      Крушение грузового самолета под Бишкеком, экономический форум в Давосе, инаугурация нового президента США Дональда Трампа и другие события уходящей недели

      День в истории: 21 января

      Фотогалерея:

      День в истории: 21 января

      Постановление о создании в Москве Главного ботанического сада Академии наук СССР, землетрясение в Индии, битва за американскую базу Кхе Сан во Вьетнаме и другие события, которыми запомнился этот день

      Инаугурация Дональда Трампа

      Фотогалерея:

      Инаугурация Дональда Трампа

      Как прошла церемония вступления в должность 45-го президента США

      Последние дни Пальмиры

      Фотогалерея:

      Последние дни Пальмиры

      Как выглядел уникальный памятник до вторжения террористов

      «Большая часть моих фильмов была задумана в машине»

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      «Большая часть моих фильмов была задумана в машине»

      20 января 1920 года родился итальянский режиссер Федерико Феллини

      Падки на взятки

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      Падки на взятки

      Кто из крупных российских чиновников обвинялся в коррупции

      Крещенские купания

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      Крещенские купания

      Как россияне совершают традиционный обряд омовения

      «Моя карьера режиссера — это просто умение переживать одно поражение за другим»

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      «Моя карьера режиссера — это просто умение переживать одно поражение за другим»

      Японскому режиссеру Такэси Китано исполнилось 70 лет

      Затерянные во времени

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      Затерянные во времени

      Как живут в далеких от цивилизации эфиопских племенах

      Прощание с погибшими в авиакатастрофе Ту-154

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      Прощание с погибшими в авиакатастрофе Ту-154

      Как прошли панихиды

      Катастрофа грузового самолета Boeing 747 под Бишкеком

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      Катастрофа грузового самолета Boeing 747 под Бишкеком

      Кадры с места трагедии

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      Пока все в Думе Председать Госсовета Фарид Мухаметшин Татарстана о политических итогах 2016 года
      На пути к возрождению Минтимер Шаймиев о возрождении Собора Казанской иконы Божией Матери и создании Болгарской исламской академии

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      Газета «Коммерсантъ» принимает объявления о банкротстве по адресу: Казань, ул. Пушкина, 18, офис 18…
      Принимаем объявления
      о банкротстве       Газета «Коммерсантъ» принимает объявления о банкротстве по адресу: Казань, ул. Пушкина, 18, офис 18…

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