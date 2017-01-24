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Льготникам понизят нуждаемость / Татарстан намерен ограничить число претендующих на соцподдержку

Льготникам понизят нуждаемость

Татарстан намерен ограничить число претендующих на соцподдержку

Террористам не дали добраться до Казанского авиазавода / МВД Татарстана отчиталось о предотвращении серии терактов

Террористам не дали добраться до Казанского авиазавода

МВД Татарстана отчиталось о предотвращении серии терактов

Суд не счел видеозаписи доказательствами / Иск «Яблока» о фальсификациях в Татарстане итогов выборов в Госдуму отклонен

Суд не счел видеозаписи доказательствами

Иск «Яблока» о фальсификациях в Татарстане итогов выборов в Госдуму отклонен

Бывшего инспектора УФСИН исправят штрафом / Утвержден приговор по делу о побеге из татарстанской колонии

Бывшего инспектора УФСИН исправят штрафом

Утвержден приговор по делу о побеге из татарстанской колонии

«Детям войны» не нашлось средств в бюджете / Инициатива Татарстана о дополнительных льготах старикам отклонена Госдумой

«Детям войны» не нашлось средств в бюджете

Инициатива Татарстана о дополнительных льготах старикам отклонена Госдумой

«Открытая Россия» берет Казань / Движение Михаила Ходорковского создало отделение в Татарстане

«Открытая Россия» берет Казань

Движение Михаила Ходорковского создало отделение в Татарстане

Потерпевший зарядил иск / Жертва пыток электрошокером требует 750 тысяч рублей

Потерпевший зарядил иск

Жертва пыток электрошокером требует 750 тысяч рублей

«Да здравствует Татарстан!» / Клиенты Татфондбанка потребовали от властей республики вложить 20 млрд рублей в санацию

«Да здравствует Татарстан!»

Клиенты Татфондбанка потребовали от властей республики вложить 20 млрд рублей в санацию

Узник Гуантанамо предпочел России ОАЭ / Обвиняемому в связях с террористами не грозит экстрадиция на родину

Узник Гуантанамо предпочел России ОАЭ

Обвиняемому в связях с террористами не грозит экстрадиция на родину

Минобороны призывает новых гражданских / Пассажирский авиапарк для военных может быть обновлен

Минобороны призывает новых гражданских

Пассажирский авиапарк для военных может быть обновлен

Единоросс не доберется до суда / Пострадавший от вымогательства Айрат Хайруллин не может прийти на процесс из-за регламента Госдумы

Единоросс не доберется до суда

Пострадавший от вымогательства Айрат Хайруллин не может прийти на процесс из-за регламента Госдумы

Спецпроект

    Что делать вкладчику Интехбанка?

    Что делать вкладчику Интехбанка? Подробная инструкция по получению денег

    Что делать вкладчику Татфондбанка?

    Что делать вкладчику Татфондбанка? Подробная инструкция по получению денег

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      День в истории: 26 января

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      День в истории: 26 января

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      Фото дня: 25 января

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      Фото дня: 25 января

      Взрыв у отеля в Сомали, последствия борьбы с ИГ в Ираке, учения палестинских военных и другие яркие кадры ушедшего дня

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      «Я ел человеческое мясо. Оно очень соленое, даже более соленое, чем мясо леопарда»

      Как один из самых кровавых диктаторов Африки Иди Амин захватил власть в Уганде

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      «Учись, студент!»

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      По законам Омерты

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      Беспорядки в бразильской тюрьме

      Фотогалерея:

      Беспорядки в бразильской тюрьме

      Полицейские уже вторую неделю не могут успокоить заключенных

      За чертой вредности

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      За чертой вредности

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      Безродные дети

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      Грудью стать

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      Грудью стать

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      Удар по хозяйству

      Как в разных странах протестуют фермеры

      «Просто я не выгляжу уродом, вот люди ко мне и тянутся»

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      «Просто я не выгляжу уродом, вот люди ко мне и тянутся»

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      Бунт женской колонны

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      Сотни тысяч человек вышли на так называемые женские марши против Дональда Трампа

      Джим Джармуш: «Ничего оригинального нет»

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      Джим Джармуш: «Ничего оригинального нет»

      22 января 1953 года родился американский режиссер Джим Джармуш

      Властные объятия

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      Властные объятия

      21 января отмечается международный праздник — День объятий. Как и с кем обнимаются политики

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      Газета «Коммерсантъ» принимает объявления о банкротстве по адресу: Казань, ул. Пушкина, 18, офис 18…
      Принимаем объявления
      о банкротстве       Газета «Коммерсантъ» принимает объявления о банкротстве по адресу: Казань, ул. Пушкина, 18, офис 18…

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