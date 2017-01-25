30 января, понедельник

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Бывшего банкира освободили от хищения / Экс-предправления «БТА-Казань» Руслан Алимов осужден за причинение имущественного ущерба

Бывшего банкира освободили от хищения

Экс-предправления «БТА-Казань» Руслан Алимов осужден за причинение имущественного ущерба

КС проверит призывы к сепаратизму / Осужденный за критику присоединения Крыма Рафис Кашапов обжалует норму УК

КС проверит призывы к сепаратизму

Осужденный за критику присоединения Крыма Рафис Кашапов обжалует норму УК

Суду во «Благо» / Учредителей казанского кооператива обвиняют в хищении 340 млн рублей

Суду во «Благо»

Учредителей казанского кооператива обвиняют в хищении 340 млн рублей

Татарстан превышает градус / Чиновники отчитались о росте продаж водки населению

Татарстан превышает градус

Чиновники отчитались о росте продаж водки населению

Льготникам понизят нуждаемость / Татарстан намерен ограничить число претендующих на соцподдержку

Льготникам понизят нуждаемость

Татарстан намерен ограничить число претендующих на соцподдержку

Террористам не дали добраться до Казанского авиазавода / МВД Татарстана отчиталось о предотвращении серии терактов

Террористам не дали добраться до Казанского авиазавода

МВД Татарстана отчиталось о предотвращении серии терактов

Суд не счел видеозаписи доказательствами / Иск «Яблока» о фальсификациях в Татарстане итогов выборов в Госдуму отклонен

Суд не счел видеозаписи доказательствами

Иск «Яблока» о фальсификациях в Татарстане итогов выборов в Госдуму отклонен

Бывшего инспектора УФСИН исправят штрафом / Утвержден приговор по делу о побеге из татарстанской колонии

Бывшего инспектора УФСИН исправят штрафом

Утвержден приговор по делу о побеге из татарстанской колонии

«Детям войны» не нашлось средств в бюджете / Инициатива Татарстана о дополнительных льготах старикам отклонена Госдумой

«Детям войны» не нашлось средств в бюджете

Инициатива Татарстана о дополнительных льготах старикам отклонена Госдумой

«Открытая Россия» берет Казань / Движение Михаила Ходорковского создало отделение в Татарстане

«Открытая Россия» берет Казань

Движение Михаила Ходорковского создало отделение в Татарстане

Потерпевший зарядил иск / Жертва пыток электрошокером требует 750 тысяч рублей

Потерпевший зарядил иск

Жертва пыток электрошокером требует 750 тысяч рублей

Спецпроект

    Что делать вкладчику Интехбанка?

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      Все на продажу

      Как и чем торговали в начале 90-х

      День в истории: 29 января

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      День в истории: 29 января

      Первая крупная наземная битва времен войны в Персидском заливе, суд над Япончиком, первый полет истребителя Т-50 и другие события

      События недели

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      События недели

      Принятие закона о декриминализации побоев в семье, первые президентские указы Дональда Трампа, межсирийские переговоры и другие события уходящей недели

      Под крылом Огненного петуха

      Фотогалерея:

      Под крылом Огненного петуха

      В ночь на 28 января жители Китая встретили наступление нового года по лунному календарю

      Крым под снегом

      Фотогалерея:

      Крым под снегом

      Как выглядит южное побережье Крыма после сильного снегопада

      «Новаторские гонки»

      Фотогалерея:

      «Новаторские гонки»

      28 января в Московском дворе пионеров на Воробьевых горах прошли соревнования на самодельных санях

      «Золотой орел-2017»

      Фотогалерея:

      «Золотой орел-2017»

      Как прошла 15-я церемония вручения премии за заслуги в области российского кинематографа и телевидения «Золотой орел»

      Неделя высокой моды в Париже

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      Неделя высокой моды в Париже

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      «Видимо, товарищи, всем нам надо перестраиваться. Всем»

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      30 лет назад перестройка была объявлена направлением развития СССР

      Голод на Неве

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      27 января 1944 года была снята блокада Ленинграда

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      Как один из самых кровавых диктаторов Африки Иди Амин захватил власть в Уганде

      Пригреть змею

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      Пока все в Думе Председать Госсовета Фарид Мухаметшин Татарстана о политических итогах 2016 года
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      Газета «Коммерсантъ» принимает объявления о банкротстве по адресу: Казань, ул. Пушкина, 18, офис 18…
      Принимаем объявления
      о банкротстве       Газета «Коммерсантъ» принимает объявления о банкротстве по адресу: Казань, ул. Пушкина, 18, офис 18…

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