Истории предпринимателей из сферы туризма и отдыха

Воздушные пространства для российских перевозчиков закрыли Евросоюз, США и ряд других стран, их авиакомпании также прекратили полеты в Россию. Ограничение авиасообщения привело к росту невыполненных обязательств турбизнеса перед клиентами, которые не могут добиться возврата средств еще со времен пандемии.

Несмотря на снижение количества поездок россиян за рубеж, в 2022 году турбизнесу удалось увеличить денежный оборот за счет роста стоимости среднего тура на 30–40% и сохранения популярных направлений — Турции, Египта, ОАЭ, Таиланда, Вьетнама и Индии. По данным Российского союза туриндустрии, выездной организованный турпоток за рубеж составил около 8 млн человек (в 2021 году было 9 млн, а в 2019-м — 19 млн).

Санкции и подорожание поездок за границу вызвали рост внутреннего туризма. По данным Минэкономики, внутренний турпоток в 2022 году превысил 60 млн человек (плюс 9% год к году).

Три предпринимателя, чей бизнес связан с туризмом и отдыхом, рассказали «Ъ» о том, как кризис повлиял на них и их дело.

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  • Статус проекта: продолжает действовать в России, открыт филиал в Грузии, начали продажу франшиз
  • Команда: увеличилась
Россия Грузия

История основателя и руководителя бизнес-проекта «Мир глазами инженера» Айрата Багаутдинова

Туристический и образовательный проект «Мир глазами инженера» не ощутил серьезных последствий кризиса — количество желающих посетить экскурсии увеличилось, сотрудничество с крупным бизнесом и государством продолжилось. В интервью «Ъ» руководитель проекта Айрат Багаутдинов рассказывает, почему после 24 февраля решил ускорить выход на зарубежные рынки и как в этом помогает отъезд россиян из страны.

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  • Статус бизнеса: развивается в России с учетом новых условий, делает ставку на внутренний туризм
  • Команда: не изменилась
Россия

История основателя и генерального директора группы компаний «Слетать.ру» Андрея Вершинина

Собственник группы компаний «Слетать.ру» Андрей Вершинин уверяет, что после начала СВО и объявления частичной мобилизации ничего страшного в туристической отрасли не произошло. В интервью «Ъ» он рассказывает, почему после 24 февраля его бизнес избежал кризиса и какие задачи приходится решать в связи с ростом интереса к поездкам по России.

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  • Статус проекта: действует в России. Планирует выход на зарубежные рынки
  • Команда: 30% сотрудников релоцировались, состав не поменялся
Россия

История основателя и директора школы яхтинга «Сила ветра» Максима Пинигина

После 24 февраля основатель школы яхтинга «Сила ветра» Максим Пинигин боялся банкротства — количество направлений для поездок стремительно сокращалось, а клиенты были не готовы планировать отдых. В интервью «Ъ» он рассказывает, как внешний оптимизм, лояльная аудитория и сеть баз по России помогли избежать худшего.

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Продюсер, выпускающий редактор: Дарья Бурлакова
Дизайн, иллюстрации: Мария Леонова
Автор идеи: Кирилл Урбан
Верстка и программирование: Алексей Шабров, Антон Жуков, Дмитрий Маскалев
Менеджер проекта: Юлия Гадас
Видеомонтаж: Дарья Бадьянова, Нигина Бобоева
Фото: Александр Миридонов, Дмитрий Духанин, Александр Казаков, Игорь Иванко, Анатолий Жданов
Также принимали участие: Светлана Демшевская, Бела Соломко, Ольга Шейкина, Анна Выборнова, Мария Калинина, Наталья Костарнова, Василий Кузнецов, Дмитрий Кучев
«Коммерсантъ» благодарит за помощь по подготовке материала Impact Hub Moscow, Школу управления СКОЛКОВО, Михаила Миронова и Алексея Сидоренко.