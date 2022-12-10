Истории предпринимателей из сферы туризма и отдыха

Воздушные пространства для российских перевозчиков закрыли Евросоюз, США и ряд других стран, их авиакомпании также прекратили полеты в Россию. Ограничение авиасообщения привело к росту невыполненных обязательств турбизнеса перед клиентами, которые не могут добиться возврата средств еще со времен пандемии.

Несмотря на снижение количества поездок россиян за рубеж, в 2022 году турбизнесу удалось увеличить денежный оборот за счет роста стоимости среднего тура на 30–40% и сохранения популярных направлений — Турции, Египта, ОАЭ, Таиланда, Вьетнама и Индии. По данным Российского союза туриндустрии, выездной организованный турпоток за рубеж составил около 8 млн человек (в 2021 году было 9 млн, а в 2019-м — 19 млн).

Санкции и подорожание поездок за границу вызвали рост внутреннего туризма. По данным Минэкономики, внутренний турпоток в 2022 году превысил 60 млн человек (плюс 9% год к году).

Три предпринимателя, чей бизнес связан с туризмом и отдыхом, рассказали «Ъ» о том, как кризис повлиял на них и их дело.