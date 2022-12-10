Воздушные пространства для российских перевозчиков закрыли Евросоюз, США и ряд других стран, их авиакомпании также прекратили полеты в Россию. Ограничение авиасообщения привело к росту невыполненных обязательств турбизнеса перед клиентами, которые не могут добиться возврата средств еще со времен пандемии.
Несмотря на снижение количества поездок россиян за рубеж, в 2022 году турбизнесу удалось увеличить денежный оборот за счет роста стоимости среднего тура на 30–40% и сохранения популярных направлений — Турции, Египта, ОАЭ, Таиланда, Вьетнама и Индии. По данным Российского союза туриндустрии, выездной организованный турпоток за рубеж составил около 8 млн человек (в 2021 году было 9 млн, а в 2019-м — 19 млн).
Санкции и подорожание поездок за границу вызвали рост внутреннего туризма. По данным Минэкономики, внутренний турпоток в 2022 году превысил 60 млн человек (плюс 9% год к году).
Три предпринимателя, чей бизнес связан с туризмом и отдыхом, рассказали «Ъ» о том, как кризис повлиял на них и их дело.
Туристический и образовательный проект «Мир глазами инженера» не ощутил серьезных последствий кризиса — количество желающих посетить экскурсии увеличилось, сотрудничество с крупным бизнесом и государством продолжилось. В интервью «Ъ» руководитель проекта Айрат Багаутдинов рассказывает, почему после 24 февраля решил ускорить выход на зарубежные рынки и как в этом помогает отъезд россиян из страны.Смотреть интервью
Собственник группы компаний «Слетать.ру» Андрей Вершинин уверяет, что после начала СВО и объявления частичной мобилизации ничего страшного в туристической отрасли не произошло. В интервью «Ъ» он рассказывает, почему после 24 февраля его бизнес избежал кризиса и какие задачи приходится решать в связи с ростом интереса к поездкам по России.Смотреть интервью
После 24 февраля основатель школы яхтинга «Сила ветра» Максим Пинигин боялся банкротства — количество направлений для поездок стремительно сокращалось, а клиенты были не готовы планировать отдых. В интервью «Ъ» он рассказывает, как внешний оптимизм, лояльная аудитория и сеть баз по России помогли избежать худшего.Смотреть интервью