В марте 2022 года, по данным «Хабр Карьеры», каждый третий российский IT-специалист искал способы работать за рубежом. Правительство приняло меры поддержки отрасли и специалистов: налоговые, кредитные и ипотечные льготы, отсрочка от армии, гранты. Сейчас Минцифры разрабатывает способы возвращения уехавших айтишников.
Другими проблемами рынка стал уход западных производителей ПО и оборудования. На фоне снижения конкуренции российский рынок показал рост. По данным CNews, за первую половину 2022 года выручка крупнейших отечественных IT-компаний увеличилась почти на 60%, а производителей и дистрибуторов оборудования — на 40%.
Напряженные геополитические отношения сказались на развитии космонавтики. Например, «Роскосмос» отозвал своих специалистов с космодрома Куру во Французской Гвиане и разорвал ряд договоренностей с западными странами.
Три предпринимателя, чей бизнес связан с технологиями, рассказали «Ъ» о том, как кризис повлиял на них и их дело.
После 24 февраля из-за заморозки инвестиций в финансах SR Space образовался кассовый разрыв, средств на зарплаты не было, часть сотрудников отправили в неоплачиваемый отпуск. В интервью «Ъ» руководитель компании Олег Мансуров рассказывает, почему продолжил свое дело и почему в его отрасли для работы в России больше плюсов, чем минусов.Смотреть интервью
IT-компания kt.team позиционировала себя на международном рынке как российская. После начала СВО ее владелец Андрей Путин переехал в Стамбул, отделил бизнес в РФ и сконцентрировался на зарубежных рынках. В интервью «Ъ» он объясняет, почему ему важно продолжать деятельность в России и каким видит будущее IT-отрасли.Смотреть интервью
Команда разработчиков «Чили.Лаб» чувствовала себя стабильно за счет долгосрочных заказов. В 2022 году рост сменился стагнацией, от планов по активной работе с зарубежными клиентами пришлось отказаться. Руководитель компании Илья Коровенков рассказал «Ъ», как экономическая неопределенность и санкции сказались на его бизнесе.Смотреть интервью