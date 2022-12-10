Истории предпринимателей из сферы IT и технологий

В марте 2022 года, по данным «Хабр Карьеры», каждый третий российский IT-специалист искал способы работать за рубежом. Правительство приняло меры поддержки отрасли и специалистов: налоговые, кредитные и ипотечные льготы, отсрочка от армии, гранты. Сейчас Минцифры разрабатывает способы возвращения уехавших айтишников.

Другими проблемами рынка стал уход западных производителей ПО и оборудования. На фоне снижения конкуренции российский рынок показал рост. По данным CNews, за первую половину 2022 года выручка крупнейших отечественных IT-компаний увеличилась почти на 60%, а производителей и дистрибуторов оборудования — на 40%.

Напряженные геополитические отношения сказались на развитии космонавтики. Например, «Роскосмос» отозвал своих специалистов с космодрома Куру во Французской Гвиане и разорвал ряд договоренностей с западными странами.

Три предпринимателя, чей бизнес связан с технологиями, рассказали «Ъ» о том, как кризис повлиял на них и их дело.

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  • Статус проекта: продолжает действовать в России
  • Команда: увеличилась
Россия

История основателя и руководителя космической компании SR Space Олега Мансурова

После 24 февраля из-за заморозки инвестиций в финансах SR Space образовался кассовый разрыв, средств на зарплаты не было, часть сотрудников отправили в неоплачиваемый отпуск. В интервью «Ъ» руководитель компании Олег Мансуров рассказывает, почему продолжил свое дело и почему в его отрасли для работы в России больше плюсов, чем минусов.

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  • Статус проекта: действует в России, но бизнес-модель переориентирована на зарубежные рынки
  • Команда: большая часть сотрудников уехала из России
Россия Турция

История основателя и генерального директора IT-компании kt.team Андрея Путина

IT-компания kt.team позиционировала себя на международном рынке как российская. После начала СВО ее владелец Андрей Путин переехал в Стамбул, отделил бизнес в РФ и сконцентрировался на зарубежных рынках. В интервью «Ъ» он объясняет, почему ему важно продолжать деятельность в России и каким видит будущее IT-отрасли.

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  • Статус проекта: действует в России
  • Команда: состав не поменялся
Россия

История совладельца и генерального директора IT-компании «Чили.Лаб» Ильи Коровенкова

Команда разработчиков «Чили.Лаб» чувствовала себя стабильно за счет долгосрочных заказов. В 2022 году рост сменился стагнацией, от планов по активной работе с зарубежными клиентами пришлось отказаться. Руководитель компании Илья Коровенков рассказал «Ъ», как экономическая неопределенность и санкции сказались на его бизнесе.

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Продюсер, выпускающий редактор: Дарья Бурлакова
Дизайн, иллюстрации: Мария Леонова
Автор идеи: Кирилл Урбан
Верстка и программирование: Алексей Шабров, Антон Жуков, Дмитрий Маскалев
Менеджер проекта: Юлия Гадас
Видеомонтаж: Дарья Бадьянова, Нигина Бобоева
Фото: Александр Миридонов, Дмитрий Духанин, Александр Казаков, Игорь Иванко, Анатолий Жданов
Также принимали участие: Светлана Демшевская, Бела Соломко, Ольга Шейкина, Анна Выборнова, Мария Калинина, Наталья Костарнова, Василий Кузнецов, Дмитрий Кучев
«Коммерсантъ» благодарит за помощь по подготовке материала Impact Hub Moscow, Школу управления СКОЛКОВО, Михаила Миронова и Алексея Сидоренко.