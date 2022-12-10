Истории предпринимателей из сферы IT и технологий

В марте 2022 года, по данным «Хабр Карьеры», каждый третий российский IT-специалист искал способы работать за рубежом. Правительство приняло меры поддержки отрасли и специалистов: налоговые, кредитные и ипотечные льготы, отсрочка от армии, гранты. Сейчас Минцифры разрабатывает способы возвращения уехавших айтишников.

Другими проблемами рынка стал уход западных производителей ПО и оборудования. На фоне снижения конкуренции российский рынок показал рост. По данным CNews, за первую половину 2022 года выручка крупнейших отечественных IT-компаний увеличилась почти на 60%, а производителей и дистрибуторов оборудования — на 40%.

Напряженные геополитические отношения сказались на развитии космонавтики. Например, «Роскосмос» отозвал своих специалистов с космодрома Куру во Французской Гвиане и разорвал ряд договоренностей с западными странами.

Три предпринимателя, чей бизнес связан с технологиями, рассказали «Ъ» о том, как кризис повлиял на них и их дело.