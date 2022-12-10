Истории социальных предпринимателей

После 24 февраля 2022 года социальные предприниматели столкнулись как с общими для всего российского бизнеса проблемами, так и с рядом специфических.

Уход зарубежных платежных систем осложнили переводы из-за рубежа. По данным платформы «Если быть точным» и сервиса CloudPayments, в марте количество переводов в среднем сократилось на 50%.

Из России ушли многие иностранные компании, которые выступали партнерами социальных проектов. А российский крупный бизнес в период неопределенности сократил бюджеты на поддержку социальных инициатив.

Общее снижение покупательной способности граждан России также повлияло на социально ориентированный бизнес: потребители отказывались от необязательных трат. Исключением стали инициативы, связанные с помощью беженцам: в 2022 году им помогали на 35% больше, чем годом ранее.

Два социальных предпринимателя рассказали «Ъ» о том, как кризис повлиял на них и их дело.

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  • Статус проекта: стабильное состояние, продолжает действовать в России и планирует развитие в Испании
  • Команда: не изменилась; потеряна связь со многими волонтерами из-за мобилизации
Россия Испания

История сооснователя платформы помощи бездомным животным Teddy Food Павла Котосова

После 24 февраля 2022 года и объявления частичной мобилизации сервис помощи бездомным собакам и кошкам Teddy Food столкнулся с падением сборов, притоком животных в приюты, отсутствием зарубежных лекарств и кормов. Справиться с проблемами помогли изменение маркетинговой стратегии и сотрудничество с брендами. В интервью «Ъ» сооснователь проекта Павел Котосов рассказывает, почему планирует развивать его из Испании.

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  • Статус проекта: стабильное состояние, но есть непонимание, как развиваться в условиях неопределенности
  • Команда: состав не поменялся
Россия

История автора проекта «Вещь добра» Дениса Лекомцева

После 24 февраля 2022 года проект «Вещь добра» вынужден был заморозить масштабирование. Кредиты в банках получить не удалось, инвесторы в условиях кризиса не спешили вкладывать средства. В интервью «Ъ» основатель проекта Денис Лекомцев рассказывает, почему увидел перспективы в сотрудничестве с Казахстаном и что может сделать государство, чтобы поддержать осознанное потребление одежды.

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Продюсер, выпускающий редактор: Дарья Бурлакова
Дизайн, иллюстрации: Мария Леонова
Автор идеи: Кирилл Урбан
Верстка и программирование: Алексей Шабров, Антон Жуков, Дмитрий Маскалев
Менеджер проекта: Юлия Гадас
Видеомонтаж: Дарья Бадьянова, Нигина Бобоева
Фото: Александр Миридонов, Дмитрий Духанин, Александр Казаков, Игорь Иванко, Анатолий Жданов, Ирина Бужор
Также принимали участие: Светлана Демшевская, Бела Соломко, Ольга Шейкина, Анна Выборнова, Мария Калинина, Наталья Костарнова, Василий Кузнецов, Дмитрий Кучев
«Коммерсантъ» благодарит за помощь по подготовке материала Impact Hub Moscow, Школу управления СКОЛКОВО, Михаила Миронова и Алексея Сидоренко.