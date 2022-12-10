Истории социальных предпринимателей

После 24 февраля 2022 года социальные предприниматели столкнулись как с общими для всего российского бизнеса проблемами, так и с рядом специфических.

Уход зарубежных платежных систем осложнили переводы из-за рубежа. По данным платформы «Если быть точным» и сервиса CloudPayments, в марте количество переводов в среднем сократилось на 50%.

Из России ушли многие иностранные компании, которые выступали партнерами социальных проектов. А российский крупный бизнес в период неопределенности сократил бюджеты на поддержку социальных инициатив.

Общее снижение покупательной способности граждан России также повлияло на социально ориентированный бизнес: потребители отказывались от необязательных трат. Исключением стали инициативы, связанные с помощью беженцам: в 2022 году им помогали на 35% больше, чем годом ранее.

Два социальных предпринимателя рассказали «Ъ» о том, как кризис повлиял на них и их дело.