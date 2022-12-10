После 24 февраля 2022 года социальные предприниматели столкнулись как с общими для всего российского бизнеса проблемами, так и с рядом специфических.
Уход зарубежных платежных систем осложнили переводы из-за рубежа. По данным платформы «Если быть точным» и сервиса CloudPayments, в марте количество переводов в среднем сократилось на 50%.
Из России ушли многие иностранные компании, которые выступали партнерами социальных проектов. А российский крупный бизнес в период неопределенности сократил бюджеты на поддержку социальных инициатив.
Общее снижение покупательной способности граждан России также повлияло на социально ориентированный бизнес: потребители отказывались от необязательных трат. Исключением стали инициативы, связанные с помощью беженцам: в 2022 году им помогали на 35% больше, чем годом ранее.
Два социальных предпринимателя рассказали «Ъ» о том, как кризис повлиял на них и их дело.
После 24 февраля 2022 года и объявления частичной мобилизации сервис помощи бездомным собакам и кошкам Teddy Food столкнулся с падением сборов, притоком животных в приюты, отсутствием зарубежных лекарств и кормов. Справиться с проблемами помогли изменение маркетинговой стратегии и сотрудничество с брендами. В интервью «Ъ» сооснователь проекта Павел Котосов рассказывает, почему планирует развивать его из Испании.Смотреть интервью
После 24 февраля 2022 года проект «Вещь добра» вынужден был заморозить масштабирование. Кредиты в банках получить не удалось, инвесторы в условиях кризиса не спешили вкладывать средства. В интервью «Ъ» основатель проекта Денис Лекомцев рассказывает, почему увидел перспективы в сотрудничестве с Казахстаном и что может сделать государство, чтобы поддержать осознанное потребление одежды.Смотреть интервью