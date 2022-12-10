Истории предпринимателей из сферы медиа, рекламы и маркетинга

За второе полугодие 2022 года рынок рекламы упал до 45%. Ассоциация коммуникационных агентств России охарактеризовала ситуацию как кризис.

Главными проблемами стали уход иностранных рекламодателей и сокращение числа площадок для размещения. С третьего квартала положение начало улучшаться. К концу сентября объем рекламы в средствах ее распространения был примерно на 6% меньше, чем за соответствующий период 2021 года. Российская ассоциация электронных коммуникаций прогнозирует, что по итогам года объем интернет-рекламы упадет на 10%, цифрового контента — на 25%.

Пять предпринимателей, чей бизнес связан с медиа, рекламой и маркетинговыми кампаниями, рассказали «Ъ» о том, как кризис повлиял на них и их дело.

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  • Статус проекта: действует в России и Казахстане, планирует выход на новые рынки
  • Команда: не поменялась
Россия Индонезия

История основателя и гендиректора бюро спикеров HUBSpeakers Елены Гришнёвой

Большую часть клиентов бюро спикеров HUBSpeakers составляли крупные иностранные компании. О разнице между ними и отечественными заказчиками, а также о ставке на русскоязычные сообщества за рубежом основатель бюро Елена Гришнева рассказала «Ъ».

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  • Статус проекта: сокращены расходы и темп работы
  • Команда: сократилась на 75%
Россия Казахстан

История основателя и главного редактора Medialeaks.ru Айдара Бурибаева

Падение рекламного рынка сильно ударило по медиасфере. В интервью «Ъ» основатель издания Medialeaks.ru Айдар Бурибаев рассказывает, как вынужден был уволить 75% сотрудников, отказаться от зарплаты и почему даже полное закрытие издания не станет для него трагедией.

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  • Статус бизнеса: действует в России менее активно, планируется развитие в США
  • Команда: вслед за сокращением количества заказов сократилось количество привлекаемых фрилансеров
Россия США

История основателя агентства презентационных решений Valenki Валентина Шерозии

В России Валентин Шерозия создавал презентации для стартапов и крупных брендов, сейчас он зарабатывает на жизнь в Лос-Анджелесе доставкой готовой еды. В интервью «Ъ» он рассказывает о том, как проходит через сложности жизни эмигранта и что делает, чтобы продолжить свое дело в другой стране.

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  • Статус бизнеса: активно развивается
  • Команда: увеличилась в 2 раза
Россия

История основателя PR-агентства «Игра слов» Екатерины Макаровой

Проблемы у конкурентов и появление на рынке свободных специалистов — Екатерина Макарова не скрывает, что не без радости наблюдала за этими процессами. В интервью «Ъ» она рассказывает, что предпринимала, чтобы использовать кризис в свою пользу, и почему без жалости уволила сотрудников, которые не справлялись со стрессом.

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  • Статус бизнеса: действует в России
  • Команда: не поменялась
Россия

История совладельца креативного агентства Bright Side Василия Юзенчука

После 24 февраля рынок рекламных услуг и маркетинга потерял много заказчиков и исполнителей. В интервью «Ъ» исполнительный директор компании Bright Side Василий Юзенчук делится своим опытом сохранения бизнеса в период заморозки бюджетов, демпинга конкурентов и повышенного внимания клиентов к политической позиции специалистов.

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Продюсер, выпускающий редактор: Дарья Бурлакова
Дизайн, иллюстрации: Мария Леонова
Автор идеи: Кирилл Урбан
Верстка и программирование: Алексей Шабров, Антон Жуков, Дмитрий Маскалев
Менеджер проекта: Юлия Гадас
Видеомонтаж: Дарья Бадьянова, Нигина Бобоева
Фото: Александр Миридонов, Дмитрий Духанин, Александр Казаков, Игорь Иванко, Анатолий Жданов
Также принимали участие: Светлана Демшевская, Бела Соломко, Ольга Шейкина, Анна Выборнова, Мария Калинина, Наталья Костарнова, Василий Кузнецов
«Коммерсантъ» благодарит за помощь по подготовке материала Impact Hub Moscow, Школу управления СКОЛКОВО, Михаила Миронова и Алексея Сидоренко.