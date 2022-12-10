Истории предпринимателей из сферы медиа, рекламы и маркетинга

За второе полугодие 2022 года рынок рекламы упал до 45%. Ассоциация коммуникационных агентств России охарактеризовала ситуацию как кризис.

Главными проблемами стали уход иностранных рекламодателей и сокращение числа площадок для размещения. С третьего квартала положение начало улучшаться. К концу сентября объем рекламы в средствах ее распространения был примерно на 6% меньше, чем за соответствующий период 2021 года. Российская ассоциация электронных коммуникаций прогнозирует, что по итогам года объем интернет-рекламы упадет на 10%, цифрового контента — на 25%.

Пять предпринимателей, чей бизнес связан с медиа, рекламой и маркетинговыми кампаниями, рассказали «Ъ» о том, как кризис повлиял на них и их дело.